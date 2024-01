Plan de refuerzo escolar: el estrés matemático se dispara en los alumnos españoles

Uno de los principales objetivos del plan de refuerzo educativo anunciado este fin de semana en un mitin en A Coruña por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es la mejora de la comprensión lectora y de la competencia matemática, materia que centró la evaluación internacional al alumnado de 15 años de la OCDE (el informe PISA), publicado el pasado 3 de diciembre.

Una de las claves del plan del Gobierno es mejorar la formación del profesorado de matemáticas y que aprendan a transmitir la asignatura de modo que el estudiante pierda el miedo a esta materia. Y es que según el último informe de PISA, el alumnado con mejor rendimiento en matemáticas sufre niveles de ansiedad más bajos en los países evaluados, unas cotas de estrés que en España se disparan y duplican las de la OCDE y la Unión Europea.

Así, el informe PISA 2022 halla una asociación negativa entre el rendimiento en matemáticas y la ansiedad matemática en todos los sistemas educativos evaluados, sin excepciones, es decir, aquellos que presentan mayor estrés tienden a tener peores resultados.

Para medir esta variable, PISA preguntó al alumnado si estaban de acuerdo o en desacuerdo con estas afirmaciones: a menudo me preocupa tener dificultades en las clases de Matemáticas; me estreso mucho cuando tengo que hacer deberes de esta asignatura; me pongo nervioso o me siento incapaz de resolver problemas matemáticos, y me preocupa sacar malas notas o suspender esta materia.

Los resultados reflejaron diferencias importantes por países en el índice de ansiedad matemática y en función del género de los estudiantes, su nivel socioeconómico y los antecedentes de inmigración. Entre los países seleccionados, Finlandia (-0,29), Países Bajos (-0,22) y Hungría (-0,21) es donde los alumnos presentan un menor índice de estrés. España, con un 0,37, se encuentra muy por encima del promedio OCDE (0,17) y la Unión Europea (0,17).

En el conjunto de los países, este índice es mucho mayor entre las chicas que entre las chicos y las mayores diferencias se dan en Alemania, Francia y Noruega (0,63), mientras que en España (0,50) la brecha de género supera también la media de la OCDE (0,46) y la UE (0,49).

España y todas las comunidades muestran valores de estrés matemático por encima de la OCDE (0,17) y del total de la UE (0,17), siendo Cataluña (0,21), Illes Balears (0,22) y La Rioja (0,29) las tres autonomías con menor valor en el índice. Por el contrario, el alumnado de Ceuta (0,58) y de Andalucía (0,47) y Canarias (0,45) son los que mayor ansiedad matemática reportan.

También se observa que este fenómeno es mucho mayor en las chicas que en sus compañeros. Las mayores diferencias se producen en Galicia (0,62) y Castilla-La Mancha (0,60) y la menor en Canarias (0,39). Por nivel socioeconómico, prevalece una mayor ansiedad entre los alumnos más vulnerables y las mayores diferencias se aprecian en Cataluña (-0,54) y en el País Vasco (-0,40) y la menor en Andalucía (-0,13).