Los protectores solares estadounidenses se quedaron estancados en los años 90

El avance en los cosméticos ha permitido, entre otras muchas cosas, que cada vez haya mayor acceso a protectores solares que se extienden fácil y no dejan una pegajosa capa blanca sobre la piel. Algo tan cotidiano en España, en Estados Unidos no lo es, por eso miles de ciudadanos buscan productos europeos y asiáticos para protegerse del sol.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez ha confesado en una entrevista que en verano combina dos marcas de cremas orientales que no están aprobadas en EE. UU., pero sí en Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. No se trata de un caso aislado, y puede tener su origen en que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) encargada de dar el visto bueno a un nuevo ingrediente para el uso de protectores solares, no aprueba ninguno desde hace dos décadas.

Mientras en la Unión Europea hay cerca de 30 filtros de protección solar aprobados, EE. UU solo cuenta con 14, algo que podría acabar muy pronto porque el debate está a punto de llegar al Congreso.