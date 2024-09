¿Pueden negarse en un restaurante a ponerte el menú infantil? Esto dice la ley

Desde hace algunas décadas se han ido dando distintos debates en torno a la presencia de niños y familias en restaurantes. Especialmente en algunos locales de gran categoría, ha sucedido que establecieron como norma el no permitir la entrada a menores de edad. Y los argumentos que se solían esgrimir para ello no giraban en torno a que en esos establecimientos hubiese espectáculos de cabaret, ni mucho menos.

Este rotundo no a las familias con hijos solían dárselo aduciendo que era por motivos de ruidos y de mantener un ambiente tranquilo y de buenos modales. De esta forma, los padres con hijos bien educados 'pagan justos por pecadores' las malas formas del resto, impidiéndoseles el acceso a algunos restaurantes. También ha sucedido esto en hoteles, que se declaran como 'adults only' ('solo para adultos').

Varias asociaciones de padres se han quejado de estas normativas impuestas por algunos restaurantes, pero como éstos tienen pleno derecho reservado de admisión, no han conseguido mucho en este aspecto. Llama especialmente la atención cómo, mientras cierto tipo de locales dejan de lado a los niños, otros, especialmente los de comida rápida o poco saludable, ponen su foco en la infancia. En algunas ocasiones incluso construyen espacios de juego para los más pequeños.

Familia en un restaurante UNSPLASH (Annie Spratt)

Otra forma más sutil de tratar que no acudan muchas familias con hijos a sus locales que se está viendo cada vez más es, en lugar de prohibirles la entrada, sencillamente no ofertar la opción de 'menú infantil', para desincentivar su afluencia. Ésta decisión, sin embargo, puede estar motivada por varias razones de peso, y es hoy un candente tema de debate.

¿Se puede negar un restaurante a ofrecer 'menú infantil?

Algunos hosteleros en redes sociales se han quejado de que muchas familias acudían con sus niños a sus locales con la comida ya preparada de casa en un túper (fiambrera, por no utilizar el término anglosajón). Esta práctica, obviamente, supone una pérdida de dinero y rentabilidad para los dueños de los negocios, que acaban optando por directamente no ofrecer menú infantil o no permitir la entrada de comida desde el exterior, aunque suelen hacerse excepciones con niños tan pequeño que sigan tomando biberón o papillas.

Otra cuestión añadida es que el hecho de ofrecer un 'menú infantil' implica para el restaurante tener que servir primero y/o segundo, bebida y postre por un precio muy reducido, lo que muchos consideran como poco rentable y por ello, no lo ofertan. Así lo explicaba la 'influencer' del mundo de la hostelería Nadia Kyrylova (@nadia.kyrylova), en su cuenta oficial de TikTok.

La camarera y creadora de contenido relataba que, en su opinión, los padres suelen exigir un menú infantil para no gastar tanto dinero en una comida familiar. Y, si bien es un buen argumento, también es cierto que los niños consumen mucha menos cantidad de comida, y su gusto, por la etapa madurativa en la que se encuentran, difiere mucho de la de un adulto.

Otros profesionales de la hostelería y nutricionistas se han mostrado en contra de la clase de menú infantil que se ofrece normalmente, ya que no es precisamente muy saludable: arroz con tomate, filete empanado frito, patatas fritas, pasta con queso... Desde que Pablo Bustinduy, Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, anunció a mediados de este año que el Gobierno plantea cambiar los menús de los centros educativos para hacerlos más "equilibrados" según su criterio.

Niña comiendo verduras PIXABAY

Esto hace pensar si acabarán por legislarse también el 'menú infantil' de los bares y restaurantes privados, aunque por el momento, según la ley, el Estado no puede decidir lo que ofrecen y lo que no en esta clase de opciones para niños. Por otra parte, tampoco se obliga a los locales a disponer de una opción para los menores de edad, por lo que no es obligatorio que se incluyan en la carta.

Los locales están en pleno derecho de no dar un 'menú infantil', aunque también ¡queda por su cuenta y riesgo' la posibilidad de espantar a miles de clientes que quieran acudir en familia y, por este motivo, dejen de hacerlo. También hay quien defiende que los niños deberían comer los mismos alimentos que los adultos para no malacostumbrarse a los azúcares y los hidratos de carbono en exceso, pero eso es un tema de debate aparte.