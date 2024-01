¿No puedes dormir? Remedios y productos naturales sin receta para luchar contra el insomnio

Desafortunadamente, es muy común tener problemas para dormir en la noche. Alrededor de un 40% de la población tiene trastornos del sueño y son muchos los factores que pueden afectar a nuestros ciclos de descanso. Dormir es una de las funciones corporales básicas de nuestro organismo. Gracias al sueño nos reponemos del desgaste físico y mental que conlleva nuestra actividad diaria.

Además, la mala calidad del sueño se relaciona con numerosos problemas de salud, así como un mayor riesgo de desarrollar diversas enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades vasculares, cambios metabólicos, cáncer, disfunciones neurocognitivas o problemas de salud mental.

Muchas de las personas que duermen mal recurren a los medicamentos. Aunque el uso de benzodiacepinas como Noctamid (lormetazepam), Orfidal (lorazepam) o Stilnox (zolpidem) para conciliar el sueño está muy extendido y cuenta con algunas ventajas, realmente no soluciona el problema. Estos fármacos proporcionan un alivio inmediato que suele traer consecuencias al dejar de usarlos: el temido efecto rebote y el riesgo de dependencia.

Sin embargo existen otras alternativas que se consiguen sin receta que resultan menos agresivas. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publicó en su web tres grupos de productos que podemos tomar en lugar de estos medicamentos. Y es que según alerta la plataforma, el consumo de psicofármacos para tratar el insomnio y la ansiedad es muy elevado y, lo que es más preocupante, no deja de aumentar.

En primer lugar aconseja revisar si tus hábitos de sueño pueden mejorar. "Si has pasado dos o tres malas noches, conviene reflexionar y preguntarte si has tomado más café del habitual (o algún medicamento con cafeína), si has estado haciendo ejercicio físico hasta muy tarde, si te has metido en la cama conectado con el móvil a las redes sociales... No solo hay sustancias estimulantes como el té y el café, sino también actividades estimulantes. Seguir unos buenos hábitos de higiene del sueño ayudan a dormir mejor", indica la plataforma.

Si el insomnio se vuelve un problema frecuente, la primera opción debe ser consultar al médico que valorará si es necesario la prescripción algún medicamento. No obstante, siempre se recomienda que el uso de estos fármacos sea en situaciones muy concretas y durante periodos cortos de tiempo por sus riesgos y efectos secundarios, recuerda la OCU.

Pero para esos días de insomnio ocasional o pasajero, hay disponibles algunos medicamentos sin receta y complementos alimenticios de herbolario y dietética que pueden ser la solución. Por ejemplo, las plantas medicinales, entre las que se encuentran la valeriana, pasiflora, amapola de california, etc., solas o combinadas con otras plantas. También, los complementos que contiene la famosa melatonina, una hormona que se utiliza para combatir el jet lag, o los antihistamínicos que dan somnolencia.

Además, recuerda que mejorar tu estilo de vida, como hacer ejercicio aeróbico durante el día, evitar cenas pesadas, dormir en un ambiente tranquilo o realizar técnicas de relajación también pueden ayudar a mejorar la calidad del sueño.