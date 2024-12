¿Puedo poner un cartel falso de alarma para disuadir a los ladrones?

En España, la seguridad del hogar es una prioridad creciente para las familias. Con el aumento de la preocupación por los robos o, incluso, posibles allanamientos de morada, muchas personas buscan formas prácticas y económicas de proteger sus viviendas. Una estrategia popular es adquirir alarmas que suelen advertir de su presencia con una pegatina en la puerta de la calle que hace que un hipotético malhechor se lo piense dos veces.

No obstante, hay quienes colocan estos carteles sobre la presencia de alarmas o sistemas de videovigilancia, incluso si no existen realmente. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta práctica, aparentemente inocente, podría convertirse en una infracción legal con consecuencias importantes. ¿Es realmente una buena idea utilizar estas señales falsas para disuadir a los ladrones?

¿Qué dice la ley?

Según la legislación española, colocar un cartel falso con el logotipo o las imágenes de una empresa de seguridad constituye un delito contra la propiedad industrial. Esta práctica puede considerarse un engaño o una forma de publicidad falsa, y podría tener consecuencias legales. El Código Penal protege las marcas registradas, por lo que hacer pasar una pegatina por un producto oficial sin permiso del titular de la marca puede acarrear multas considerables y, en los casos más graves, podría llegar a tener que afrontar penas de cárcel.

Por si fuera poco, si el cartel menciona sistemas de videovigilancia inexistentes, como cámaras de seguridad que no están realmente instaladas, se está infringiendo también la Ley Orgánica de Protección de Datos. Esto puede derivar en sanciones adicionales debido a la falsa declaración de una actividad regulada.

La alternativa legal

¿Significa esto que no se puede colocar ningún tipo de cartel falso? No necesariamente. Existe una manera de evitar problemas legales: diseñar un cartel propio que no haga referencia a marcas registradas ni a sistemas de videovigilancia inexistentes. Por ejemplo, una simple pegatina que advierta “Zona protegida” sin especificar más detalles y sin mencionar ninguna compañía de alarmas podría ser suficiente para disuadir a delincuentes oportunistas sin infringir la ley.

No obstante, es crucial tener en cuenta que este tipo de señalización puede generar una falsa sensación de seguridad. Los ladrones más experimentados suelen distinguir rápidamente entre un sistema real de seguridad y una advertencia falsa.

¿Vale la pena?

Aunque la idea de un cartel falso puede parecer una solución sencilla y económica, es importante recordar que la seguridad real es insustituible. Invertir en un sistema de alarma auténtico o en medidas de protección adicionales no solo cumple con la ley, sino que también brinda tranquilidad genuina a los propietarios. A veces, lo barato puede salir muy caro. Optar por la prevención responsable siempre será la mejor estrategia.