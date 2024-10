¿Por qué las arañas se esconden en las esquinas y los rincones?

Encontrar una arañaen casa es algo de lo más común en nuestras vidas. Por lo general no suelen ser muy grandes, pero sí muy frecuentes, sobre todo la tela que elaboran, también denominada telaraña. Esta última se puede volver un incordio pues se encuentra de forma abundante y en las esquinas y rincones, sitio complicado a la hora de quitar estas telarañas. Una de las fobias más comunes en la población es a estos insectos.

Según el doctor especialista en arañas Geoff Oxford, una de las razones por las que estamos viendo más arañas en nuestras viviendas es porque el otoño es cuando alcanzan la madurez y salen de sus escondites, detrás de los muebles, grietas, esquinas y rincones, para buscar pareja. Es decir, durante su temporada estival es la época reproductiva, por lo tanto, los machos salen en busca de hembras. Aunque parezca que todos son males, las arañas nos benefician pues se encargan de acabar con la horda de bichos que secundan nuestras casas.

Araña en su tela PIXABAY

¿Por qué las arañas se esconden en esquinas y rincones?

Se sienten atraídas por estos lugares pues son elsitio ideal para cazar y protegerse. En los rincones no suele dar el aire, ni una breve corriente, lo que facilita que permanezcan intactas y puedan cazar con facilidad. Por otro lado, estos lugares son discretos, pues pocas veces pasa algo por ahí, ni nosotros mismos, pues los limpiamos cada mucho tiempo. Al estar en alturas, evitan los depredadores y ajetreo terrestre. Estas zonas les proporcionan tranquilidad, cosa que ayuda a su reproducción y ciclo de vida.

¿Qué atrae a las arañas en una casa?

Los hogares tienen condiciones ideales para que las arañas de rincón puedan vivir, sobre todo porque la temperatura es tibia y hay lugares oscuros, con poco ruido y tranquilo, como por ejemplo armarios, estanterías, bodegas y entretechos. Es por esto que suelen ser recurrentes en nuestros hogares, cuando sucede esto en un especie que habita ecosistemas urbanos, según afirma el experto de la Universidad de Valparaíso Jesús Olivares.

A parte de las condiciones de nuestros hogares, también está el factor de que el propio alimento de las arañas también está en lasa casas. Los bichos que habitan en nuestras viviendas son la comida perfecta de estos insectos, cosa que les facilita la vida.

¿Cómo mantener nuestras casas libre de arañas?

Si no quieres que estos insectos habiten nuestros hogares, lo primordial es llevar a cabo una limpieza profunda. Cada no mucho tiempo mueve los muebles de casa y limpia aquellos rincones en los que suelen habitar, según afirma el propio Olivares. Recomienda por encima de la escoba, el uso de aspiradora, pues así se puede acabar con sus nidos y aspirar sus huevos. Si llegas a encontrar arañas en tu domicilio, puedes cazarla con una taza y un trozo de cartulina o cartón debajo, para que no se escape. Otras maneras pueden ser utilizando cazadores de arañas, que ya se encuentran en ferreterías y tiendas online, o remedios caseros como canela o vinagre.