Lo que la ciencia realmente dice sobre el vapeo

La ciencia, con su tempo pausado y su necesidad de evidencia acumulada, a veces se queda atrás de la realidad de muchos pacientes. Sin embargo, estudios revisados por instituciones como el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), la Cochrane Review o el Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) han dejado claro un punto fundamental: vapear no es inocuo, pero sí es considerablemente menos dañino que fumar. En cambio, los fumadores están cada vez menos convencidos de los beneficios de cambiar a los cigarrillos electrónicos o vapeadores por un tsunami de desinformación.

La diferencia radica en la combustión. Al quemar tabaco, se liberan miles de sustancias químicas, muchas de ellas cancerígenas. Al calentar líquidos con nicotina en un cigarrillo electrónico o vapeador, estas toxinas se reducen drásticamente, en un 95% (1). Como afirmó recientemente en declaraciones a BBC Science Focus la doctora Jamie Hartmann-Boyce, profesora adjunta de Políticas y Gestión de la Salud en la Universidad de Massachusetts Amherst: «No es que pensemos que los cigarrillos electrónicos sean totalmente seguros, pero fumar es excepcionalmente mortal y mata a uno de cada dos usuarios habituales».

Sin embargo, la percepción pública va por otro camino. En Inglaterra, el 85% (2) de los fumadores cree que vapear es igual o más perjudicial que fumar. Este cambio no es casual, sino el resultado de la desinformación. Titulares que igualan el daño del vapeo al del tabaco tradicional surgen a partir de estudios preliminares o malinterpretados, como ha ocurrido recientemente con el Dr. Maxime Boidin, profesor titular de rehabilitación cardíaca en la Universidad Metropolitana de Manchester.

El vapeo es más eficaz para dejar de fumar que los parches o chicles de nicotina

En febrero se difundieron en medios británicos informaciones sobre un estudio (3) liderado por este cardiólogo y figura mediática que supuestamente demostraba que vapear es tan malo como fumar. En realidad, la investigación todavía no había concluido, no había sido publicada o revisada por pares y no analizaba efectos a largo plazo.

Además, su investigación detecta específicamente mayor rigidez arterial y menor capacidad pulmonar frente a no consumidores, lo cual no es sorprendente, pero algunos medios lo convirtieron en una supuesta confirmación del peligro general del vapeo. «El impacto del vapeo en la salud, revelado por un nuevo estudio» (The Mirror), «El horror de la investigación sobre el vapeo revela efectos mortales tan malos como fumar» (Daily Express) y «El primer estudio sobre el vapeo sugiere que el uso a largo plazo provoca estos horribles efectos secundarios» (Daily Record) fueron solo algunos de los muchos titulares, denuncia Christopher Snowdon, responsable de Economía de los Hábitos de Vida en el Instituto de Asuntos Económicos, un «think tank» británico.

Snowdon destaca que el consumo de nicotina causa rigidez arterial, pero también lo hace la cafeína, el estrés y el entrenamiento de alta intensidad, y dado que la gran mayoría de los usuarios de vapeadores son exfumadores, cabría esperar que tuvieran menor capacidad pulmonar. Sin embargo, «ninguno de estos hallazgos implica ni remotamente que las personas que vapean corran los mismos riesgos de cáncer, enfermedades pulmonares o cardíacas que los fumadores», insiste.

Desde que el farmacéutico chino Hon Lik inventó el cigarrillo electrónico en 2003 no se ha documentado ninguna muerte relacionada. Muchos alegan que la epidemiología observacional tardará varias décadas más en demostrar el efecto que ha tenido vapear durante 50 años en el cuerpo humano, pero esta no es la única ciencia disponible, ya que una evaluación toxicológica sugiere con claridad que vapear es mucho menos dañino, dada la ausencia de humo y la menor cantidad de toxinas y carcinógenos potenciales frente al tabaco de combustión (4). Organismos como el Servicio Nacional de Salud (NHS) británico lo corroboran.

El caso de Boidin «muestra hasta qué punto ciertos investigadores están dispuestos a distorsionar el rigor científico para condenar el vapeo», manifestó el profesor Michael Siegel, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts. El problema no es solo la mala interpretación científica, sino su impacto en la salud pública. Como Clive Bates, exdirector de Acción sobre el Tabaquismo y la Salud, escribe en una carta al Dr. Boidin: «Lo que ha hecho aquí se compara con la peor desinformación de la industria tabacalera de la década de 1970 y probablemente tendrá el mismo efecto: más tabaquismo, enfermedades y muertes».

En la práctica, el vapeo es el método más utilizado en Inglaterra para dejar el tabaco, siendo elegido en el 40% de los intentos. La revisión Cochrane de 2022 demostró que el vapeo es más eficaz para dejar de fumar que otros productos de reemplazo de nicotina, como los parches o los chicles (5). Esto no significa que sea inofensivo, pero el tabaquismo mata a más de ocho millones de personas al año y las alternativas sin humo son una pieza clave para bajar esta cifra. «Quienes lo hacen reducen sus riesgos para la salud. Eso nos dice que vapear, para esas personas, probablemente es mucho menos dañino que fumar», afirma Hartmann-Boyce. «Si la elección es entre vapear y aire limpio, elige aire limpio. Pero si es entre vapear y fumar, entonces sí, sin dudarlo, elige vapear», señala en el mismo sentido la doctora Sarah Jackson, del Grupo de Investigación sobre Alcohol y Tabaco de University College de Londres.

(1) UK Government. (2015). E-cigarettes: an evidence update. Gov.uk. https://www.gov.uk/government/publications/e-cigarettes-an-evidence-update#full-publication-update-history

(2) Buss V, Kock L, West R, Beard E, Kale D, Brown J. Smoking in England - E-Cigarettes Latest Trends.https://smokinginengland.info/graphs/e-cigarettes-latest-trends

(3) The Mirror (23 de febrero de 2025). Vaping horror as first ever study reveals deadly side effects - heart disease, organ failure, dementia.https://www.mirror.co.uk/news/health/worlds-first-study-reveals-truth-34719574

(4) National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Public Health Consequences of E-Cigarettes. The National Academies Press, 2018.https://nap.nationalacademies.org/catalog/24952/public-health-consequences-of-e-cigarettes

(5) Hartmann-Boyce, J., McRobbie, H., Butler, A. R., Lindson, N., Bullen, C., Begh, R., ... & Hajek, P. (2021). Electronic cigarettes for smoking cessation (Review). Cochrane Database of Systematic Reviews, 9, CD010216. https://doi.org/10.1002/14651858.CD010216.pub7