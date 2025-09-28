Qué hacer si te sorprende una tromba de agua por lluvias torrenciales mientras conduces en el coche

Las autoridades meteorológicas han decretado aviso rojo en varias zonas de Cataluña y la Comunitat Valenciana debido a las intensas precipitaciones provocadas por la tormenta extratropical Gabrielle. Se prevé que las lluvias más fuertes se concentren entre esta tarde y mañana, con acumulaciones que podrían superar los 180 litros por metro cuadrado en apenas cuatro horas. Ante esta situación, se recomienda evitar desplazamientos en coche siempre que sea posible.

Frente a este panorama, Norauto, la cadena de mantenimiento y equipamiento de coches, recomienda que si, a pesar de las alertas, te ves sorprendido por una tromba de agua mientras conduces, lo más seguro es detener el vehículo en un lugar elevado y seguro, lejos de zonas inundables, hasta que la lluvia disminuya. Intentar avanzar en carreteras con acumulaciones de agua puede ser extremadamente peligroso, ya que el coche podría quedar inmovilizado si el nivel del agua alcanza el tubo de escape o el motor.

En caso de circular y no ser posible detenerse de inmediato, reduce la velocidad y aumenta la distancia de seguridad respecto al vehículo que te precede. Sujeta el volante con firmeza y evita maniobras bruscas. Mantén las luces de cruce y posición encendidas y activa los limpiaparabrisas para mejorar la visibilidad, dejando las luces antiniebla solo para lluvias muy intensas.

Seguridad ante inundaciones y riadas

Norauto aconseja consultar con frecuencia el estado del tiempo y del tráfico mediante aplicaciones móviles, radio o sistemas de información en tiempo real antes y durante el viaje. Es importante no circular por charcos de profundidad desconocida ni atravesar zonas completamente inundadas, ya que el riesgo de aquaplaning aumenta y el control del vehículo puede perderse. Si el coche es arrastrado por la corriente y las puertas no se pueden abrir, la salida más segura es por las ventanas.

En caso de riada o inundación, se debe llamar inmediatamente al 112 y mantener el cinturón de seguridad abrochado si el agua alcanza unos 30 centímetros. Nunca se debe nadar a contracorriente; lo más seguro es moverse en la misma dirección de la corriente y sujetarse a elementos firmes. Si la corriente es muy fuerte, se aconseja subir al techo del vehículo y esperar a los servicios de emergencia. En todas las situaciones, la prioridad debe ser tomar decisiones racionales y prudentes frente a la climatología imprevisible.