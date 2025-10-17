¿Por qué las mujeres prefieren parejas más mayores y los hombres más jóvenes? Una investigación pone fin al misterio

Uno de los estereotipos más extendidos en la sociedad es el de que a las mujeres le gustan mayores, mientras que a los hombres, más jóvenes, para las relaciones de pareja. Y en gran medida, es cierto, viendo algunos ejemplos entre los famosos (Risto Mejide y Laura Escanes, en su tiempo, o las novias con mucha menos edad de Brad Pitt), pero también entre la población general.

Y aunque hay casos inversos (Emmanuel Macron y su mujer, bastante más mayor), diversos estudios sugieren que tiene cierta explicación científica o psicológica, lo que pone fin al misterio de una amplia mayoría cuya atracción se basa en ese estereotipo.

La edad importa: por qué las mujeres prefieren parejas mayores

En general, el hecho que d que las mujeres prefieren tener relaciones con hombres mayores se suele atribuir a factores como la madurez y estabilidad. Por ejemplo, en relación con las adversidades de la vida, las mujeres se inclinan por aquellos hombres que ya han superado ciertas situaciones, es decir, los que tienen más experiencia que ellas y por ende, los de mayor edad, puesto que da la sensación de una mayor estabilidad emocional y sabiduría.

Esto también genera estimulación intelectual, ya que la base de conocimientos y experiencia de vida más amplia de los hombres mayores genera un atractivo superior para las mujeres que la de los más jóvenes, quienes en general no gozan de tanto conocimiento y experiencia.

Otro factor determinante es el de la protección y seguridad emocional. Las mujeres, en general, prefieren que su pareja sea emocionalmente madura y capaz de enfrentar los altibajos de la vida, y por ello, tienden a inclinarse por los hombres mayores, que tienen mayor posibilidad de ofrecer un mayor apoyo y consuelo al tener una mayor estabilidad emocional.

Gracias a su experiencia asimismo, da mayor seguridad al haber pasado por etapas que aún las mujeres pueden no haber pasado, algo que también provoca que sean mejores consejeros que aquellos jóvenes que todavía tienen muchas más etapas de la vida por las que pasar. En general, el hecho de que tiendan a ser como una figura paterna (en cierto sentido) puede inclinar a las mujeres a preferir un hombre con mayor edad que ellas.

Parejas para hombres: ¿más mayores o menores?

Un estudio de la Universidad de Cambrigde sugiere que a medida que los hombres envejecen, tiende a acentuarse la preferencia por las mujeres jóvenes. Se cree, en primer lugar, que el hecho de que los hombres estén con una pareja más joven les "ayuda a revivir su juventud". Por ejemplo, a la hora de vestirse, de entender las preferencias de la sociedad o a tratar de evitar el envejecimiento (teñirse el pelo para que no se noten las primeras canas, vestir con ropa más "jovial", etc).

Por otro lado, la creencia biológica de que la juventud está asociada a la fertilidad persiste sobre todo en los hombres, lo que hace que estos se inclinen más por mujeres jóvenes. La edad reproductiva de las mujeres es mucho más corta que la de los hombres, así como los hombres tienden a centrarse más en las características que señalan la capacidad reproductiva de las mujeres.

Mientras para ellos "no hay edad" para ser padre, ellas se encuentran en una "contrarreloj", por lo que la juventud de las mujeres les da mayor posibilidad de ser padres mientras no tienen que preocuparse por su propia edad.

Asimismo, existe la creencia de que el hecho de que un hombre decida entablar una relación con una mujer de menor edad le puede reforzar la autoestima, elevar su ego y considerar que todavía se siente atractivo.

Esto es lo que dice la ciencia sobre por qué la edad importa en una relación: ¿qué prefieren los hombres y las mujeres?

Pero este podría no ser más que un estereotipo, o al menos, otros análisis sugieren que mientras los hombres prefieren las mujeres más jóvenes, ellas también podrían querer a una pareja de menor edad. Un estudio de la Universidad de California, publicado por la revista científica PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciencies) revela que, para sorpresa de la mayoría de las personas, las mujeres prefieren juventud en sus relaciones a largo plazo.

El autor de este estudio, Paul Eastwick, señaló tras la investigación, en la que se analizaron 4.542 citas a ciegas de personas que buscaban una relación a largo plazo, que "después de una cita a ciegas, los participantes se sentían ligeramente más atraídos por parejas más jóvenes, y esta tendencia era igual para hombres y mujeres".