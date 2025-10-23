Directo
Reacciones a la muerte de Antonio Tejero: última hora sobre el autor del Golpe de Estado del 23-F, en directo
El ex teniente coronel de la Guardia Civil y uno de los autores del intento de Golpe de Estado del 23-F ha muerto a los 93 años de edad
El ex teniente coronel de la Guardia Civil, y uno de los autores intelectuales del fallido intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero, ha muerto a los 93 años de edad en Valencia, donde ha estado acompañado por toda su familia.
Antonio Tejero Molina nació en el año 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga). De familia de militares y Guardia Civiles, ingresó en la Guardia Civil a los diecinueve años y estudió en la Academia General de Zaragoza. Según ha podido conocer LA RAZÓN, sus últimos momentos los ha pasado rodeado de su familia, consciente, tranquilo y sin dolor. La última vez que se pudo ver a Tejero públicamente fue el 24 de octubre de 2019, cuando se produjo la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Así se fraguó el 23-F
Destinado a Madrid a la Agrupación de Destinos de la Dirección General de la Guardia Civil, en noviembre de 1978, diseñó la Operación Galaxia, que le costó siete meses de prisión y a partir de entonces comenzó a planear el Golpe de Estado del 23 F.
La mañana del 23 de febrero de 1981 el teniente coronel Tejero, desde la Dirección de Tráfico de la Guardia Civil, con el apoyo de sus compañeros, se preparó para asaltar el Congreso de los Diputados, contando con la ayuda decisiva del Capitán Vicente Gómez Iglesias. Un civil, Juan García Carrés, se encargó de comprar autobuses que puso a nombre de la mujer de Tejero y con ellos trasladó a los Guardias Civiles al Congreso de los Diputados.
