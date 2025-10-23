Reacciones a la muerte de Antonio Tejero: última hora sobre el autor del Golpe de Estado del 23-F, en directo

El ex teniente coronel de la Guardia Civil, y uno de los autores intelectuales del fallido intento de Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero, ha muerto a los 93 años de edad en Valencia, donde ha estado acompañado por toda su familia.

Antonio Tejero Molina nació en el año 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga). De familia de militares y Guardia Civiles, ingresó en la Guardia Civil a los diecinueve años y estudió en la Academia General de Zaragoza. Según ha podido conocer LA RAZÓN, sus últimos momentos los ha pasado rodeado de su familia, consciente, tranquilo y sin dolor. La última vez que se pudo ver a Tejero públicamente fue el 24 de octubre de 2019, cuando se produjo la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos.

Todas las reacciones a la muerte de Antonio Tejero