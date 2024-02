La Reina Letizia subraya la importancia de un entorno laboral "de confianza" para los supervivientes de cáncer

La Reina Letizia ha presidido el acto institucional de la Asociación Española Contra el Cáncer con motivo del día mundial de esta enfermedad. Durante su intervención, la Reina, como presidenta de honor con carácter permanente de la Asociación, ha inaugurado la sesión y ha puesto de relieve "la diversidad" de cada una de las personas cuando hablamos de cáncer. En primera persona, Doña Letizia ha incidido en que "todos conocemos a personas o gente querida" que han tenido cáncer que estaban asalariadas en una pequeña, mediana o gran empresa, o trabajaba en el sector público, o eran trabajadores por cuenta propia, autónomos. "También sabemos que cuando han tenido información, cuando han sentido confianza, cuando han estado en el centro del proceso oncológico y se han sentido parte activa de ese proceso, y cuando han tenido el cariño y el apoyo de su entorno personal y familiar las cosas han ido mejor. Antes de finalizar su discurso, Doña Letizia ha hecho hincapié en la importancia de "seguir avanzando" para "disminuir la incidencia y aumentar la supervivencia".

Los avances en esta materia son uno de los asuntos que más le interesan y en los que más comprometida está la Reina [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/gente/casa-real/prensa-inglesa-pone-foco-brazos-increiblemente-tonificados-reina-letizia_20230919650989fd4fd7bf0001a40577.html|||]] quien es, desde 2010, presidenta de honor de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y de su Fundación Científica. En cada uno de los actos a los que acude, la Reina visibiliza las necesidades de los enfermos, además, de poner el foco en la necesidad de aumentar la inversión en investigación. De hecho, Doña Letizia no ha dudado en hablar en primera persona de la enfermedad. Lo ha hecho hoy y también lo hizo en 2018, cuando durante el VII Foro Contra el Cáncer reveló que una persona "que quiero muchísimo" fue diagnosticada hace cinco semanas de "un cáncer complicado. La Reina, siempre involucrada en visibilizar esta enfermedad, ha pedido que cuando se hable de cáncer "conviene abordar todo de un modo integral y no olvidar nunca, no perder de vista que estamos hablando de personas vulnerables, no importa ni su edad y condición".

Este año, la entidad ha puesto el foco en cómo afrontan las personas diagnosticadas con Cáncer su inclusión en el mundo laboral. En España, el 38% de las personas diagnósticas se encuentra en edad laboral, lo que se traduce en 110.000 pacientes, según los datos del Observatorio del Cáncer. En este sentido, el 28,4% de los pacientes afirman haber perdido el trabajo después de esta enfermedad mientras que quienes los mantienen. sufren un 25% de reducción en su nómina debido a las incapacidades temporales. Los datos también ponen de manifiesto una cruda realidad para los enfermos, que está relacionada con la pérdida de su trabajo, hasta el 28% de los que sufren la enfermedad suele perder su trabajo.

En el acto también ha hablado el presidente de la Asociación, Ramón Reyes, que ha recordado que el "impacto distinto en cada persona" y que llegado el momento, cada uno sufre "unas secuelas que pueden retrasar o dificultar la reincorporación al puesto de trabajo con las funciones habituales". En este sentido, ha recordado que el cáncer es la enfermedad crónica con un mayor riesgo de desempleo". Ante esta realidad ha hecho un llamamiento a todos los actores sociales para que se unan con el objetivo de aliviar o reducir el impacto laboral en las personas supervivientes de cáncer, no en vano, hay más de 2.2 millones de personas a las que se han diagnosticado cáncer a lo largo de su vida. En cuanto a los aspectos que impiden la incorporación inmediata al puesto de trabajo y las funciones habituales se encuentran el dolor, las dificultades de movilidad o el cansancio, entre otras.

Ha clausurado la sesión la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ha dicho que los enfermos con cáncer "deben ser tratadas con dignidad en el trabajo".

El cáncer es el problema sociosanitario más importante de España y del mundo. Se estima que, en el mundo, 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. El previsible aumento en los próximos años tanto de la incidencia como de la supervivencia enfrentará a nuestro país a un colectivo mayor de supervivientes y pacientes de cáncer con necesidades no atendidas por el sistema público, como son las necesidades laborales.