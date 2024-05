El relato de una mujer agredida sexualmente en Magaluf: "No sé qué habría pasado si no hubieran aparecido las luces de la Policía"

Una turista británica ha narrado en la Audiencia Provincial de Baleares el episodio que vivió en Magaluf (Mallorca) cuando fue víctima de un asalto y agresión sexual por parte de dos jóvenes, quienes ahora enfrentan hasta 37 años de cárcel por sus acciones.

Los acusados, de 20 y 25 años, están siendo juzgados por robo con violencia, agresión sexual, lesiones, resistencia y atentado a agentes de autoridad y amenazas. Según el testimonio de la víctima, el incidente ocurrió en una madrugada de marzo de 2023 durante sus vacaciones, cerca de un bar de copas de Magaluf.

Tras pasar un rato en ese bar, salió para llamar por teléfono a un familiar en Inglaterra, y como en la zona del local había mucho ruido, se alejó un poco. Fue entonces cuando los dos jóvenes la abordaron, la arrastraron hacia una zona apartada y procedieron a robarle sus pertenencias, entre ellas, joyas, reloj y teléfono móvil.

Durante el asalto, también sufrió agresión sexual y fue sometida a tocamientos en su zona genital después de romperle el vestido, mientras los agresores la mantenían inmovilizada contra el suelo. "Sólo quería quitármelos de encima". La turista relató que se resistió en todo momento y que solo pudo gritar pidiendo ayuda, lo que alertó al familiar que continuaba en la llamada, quien desde Inglaterra rápidamente tomó un vuelo a Mallorca alertado por los gritos.

La situación cambió cuando una patrulla de la Policía Local de Calvià pasó por la zona. Ante esto, los agresores se vieron alertados permitiendo que la mujer pudiera liberarse. Según los agentes, uno de los acusados se levantó y salió al paso del vehículo y comenzó a realizarles preguntas "que no tenían mucho sentido": "Preguntarnos la hora, por ejemplo. Nos pareció sospechoso".

Uno de los implicados intentó escapar, pero fue capturado después de una persecución. La víctima, por su parte, trató de comunicar lo sucedido a los agentes, pero estos no entendían inglés. Finalmente, logró transmitirles con gestos que había sido objeto de una agresión sexual.

Según el relato de los agentes, los agresores no se rindieron tan fácilmente y reaccionaron con violencia y amenazas al ser detenidos, enfrentándose también a cargos por resistencia y amenazas contra los agentes. La turista expresó en su testimonio el alivio que sintió al ver aparecer a la Policía, confesando que no sabe qué habría sucedido de no ser así: "No sé que habría pasado si no hubieran aparecido las luces de la Policía".

La Fiscalía pide para el primero de los acusados una condena de 17 años y medio de cárcel, y para el otro, una pena de 20 años de prisión, por delitos de robo con violencia, agresión sexual, lesiones, resistencia y atentado a agentes de autoridad y amenazas. Además de una multa, así como una orden de alejamiento en favor de la víctima, ocho años de libertad vigilada y prohibición para trabajar con menores. Asimismo, se plantea la expulsión del país para uno de ellos por encontrarse en situación irregular en España. La Fiscalía pide también que los acusados indemnicen a la turista con 16.000 euros por daños morales y secuelas, así como a dos policías con 104 y 1.100 euros por las lesiones sufridas.