Repunte alarmante de las infecciones de transmisión sexual en España: aumentan los casos y la variedad de enfermedades

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha alertado este jueves sobre el "preocupante aumento" de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en España. Además, "no solo suben los casos sino también la variedad de enfermedades que detectamos", por lo que se han convertido en un "problema de salud pública", ha manifestado durante la inauguración de la Jornada de Sensibilización sobre Infecciones de Transmisión Sexual celebrada en el Ministerio de Sanidad.

Durante su intervención, García dio a conocer los datos preliminares del último informe de Vigilancia Epidemiológica, correspondientes a 2024 cuando se notificaron 41.918 casos de infección por Chlamydia trachomatis (86,26 casos por 100.000 habitantes), 37.257 de infección gonocócica (76,63), 11.930 de sífilis (24,54) y 1.996 de linfogranuloma venéreo (4,59). La mayoría de los casos se concentra en personas jóvenes adultas y los hombres presentan tasas más altas que las mujeres.

Posibles causas

Según García, las razones detrás de estos aumentos no están claras pero "podrían estar relacionadas con cambios en los comportamientos sexuales, como un mayor número de relaciones sexuales sin preservativo, un aumento en el número de parejas sexuales y posibles cambios en las redes sexuales".

Como parte de las acciones de visibilización, el Ministerio ha propuesto declarar el 6 de junio (6/06) como el Día Nacional de Concienciación sobre las Infecciones de Transmisión Sexual. Esta fecha hace alusión al Compuesto 606, nombre original del 'Salvarsán', el primer tratamiento eficaz contra la sífilis desarrollado en 1909.

“Es necesario eliminar el estigma y promover una sexualidad sana, positiva y protegida. Declarar una fecha nacional como el 6 de junio nos permitirá reforzar el compromiso colectivo frente a estas infecciones”, ha señalado la ministra, quien ha instado a trazar una hoja de ruta compartida para reducir la incidencia de las ITS en los próximos años.

Estrategias de prevención

La ministra también ha destacado el papel clave de la educación sexual y de campañas dirigidas a la juventud. Este verano se impulsaron dos iniciativas de comunicación: una general para población joven y otra en el contexto del Orgullo Lgtbiq+, ambas orientadas a prevenir el VIH y otras ITS mediante información accesible, derechos sexuales y promoción del uso del preservativo.

En esta línea, ha recordado que se trabaja en una medida concreta para financiar preservativos a jóvenes de entre 16 y 22 años, con el fin de facilitar el acceso y normalizar su uso.

Igualmente, la mejora de la formación del personal sanitario constituye una línea estratégica para garantizar un abordaje integral de las infecciones de transmisión sexual, que incorpore competencias culturales, perspectiva comunitaria y un enfoque libre de estigmas.