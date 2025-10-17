Rescatan a mujer encerrada por su hijo en un caserío entre basura y cadáveres de gatos

La Ertzaintza busca a un hombre que dejó encerrada en un caserío en Bilbao entre basura y cadáveres de animales a su madre, una anciana de 84 años que ha tenido que ser evacuada al hospital de Basurto, según publica El Correo.

El departamento de Seguridad ha confirmado que la Ertzaintza ha abierto una investigación tras haber localizado el pasado día 14 de octubre en una vivienda de la capital vizcaína a una mujer de avanzada edad que necesitó ser evacuada a un hospital.

Según publica ese medio, tras recibir la llamada de una vecina, los agentes que acudieron al caserío señalado en la subida al monte Pagasarri, hallaron a una anciana encamada y encerrada en una habitación repleta de basura y excrementos.

La puerta del cuarto estaba atada con cuerdas que los agentes cortaron para poder entrar y atender a la mujer. En la vivienda había cadáveres de gatos y pájaros, además de perros heridos y en malas condiciones.

La Ertzaintza, añade ese medio, busca al hijo de la anciana, de 60 años y con numerosos antecedentes policiales.