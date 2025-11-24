El Retiro y otros ocho parques de Madrid mantienen este lunes zonas restringidas por condiciones adversas

El Retiro y otros ocho parques de la ciudad mantendrán este lunes zonas restringidas por aviso de nivel amarillo por condiciones meteorológicas adversas en base a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según ha informado el Ayuntamiento de Madrid a través de sus redes sociales, la medida permanecerá activa hasta la medianoche de este lunes.

Además de El Retiro, también permanecerán balizados el Capricho, Jardines de Sabatini, Juan Pablo II, Juan Carlos I, Quinta de Torre Arias, Quinta de Los Molinos, Rosaleda del Parque del Oeste y Fuente del Berro.