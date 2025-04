Revelan la posible causa del accidente de helicóptero que acabó con la vida de cinco españoles en Nueva York

Alrededor de las 15:17 hora local, unhelicóptero caía en picado sobre la inmensidad del río Hudson, ubicado en la ciudad de Nueva York. El accidente causó tal impacto que llegó a ser secuenciado en directo por los allí presentes dejando inmortalizada la escalofriante caída de la aeronave sobre el agua. Pocos minutos después se comenzaron a conocer los primeros datos proporcionados por las autoridades locales sobre las víctimas implicadas, el motivo del accidente y las consecuencias del mismo confirmando la peor de las situaciones. Dentro del vehículo, en el momento exacto del impacto, se encontraba una familia española de dos adultos y tres menores junto al piloto que dirigía la aeronave.

La empresa implicada en el accidente recibe el nombre de New York Helicopter, y centra su actividad laboral en la atracción turística, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad con esta clase vuelos. Es así como, la hoja de ruta del piloto daba comienzo a las 15:00 horas con un recorrido aproximado de una media hora. Sin embargo, en medio de la travesía, a través de una llamada de radio a la central informó sobre una falta de combustible y su vuelta a la base.

Por el contrario, mientras el helicóptero se encontraba sobrevolando Manhattan se precipitó sobre la superficie del río Hudson denotando un impacto que dejaría al vehículo dado la vuelta sobre el agua y con la cabina sumergida junto a los pasajeros.

En el preciso instante en el que el aviador perdió el control de la aeronave, aún en el cielo, esta llevaba 15 minutos de vuelo y 6 kilómetros recorridos, tal y como establece rastreo del helicóptero en Flight Radar secuenciado por EFE. Como hemos podido conocer, la compañía que organizó el viaje ya había tenido otra clase de accidentes en el pasado. En 2013, durante un pase con cuatro turistas suecos, el piloto de la nave se vio obligado a tener que realizar un aterrizaje de emergencia debido a un fallo en la planificación. En esta ocasión tanto los clientes como el director del vuelo salieron indemnes del suceso.

Las posibles causas del accidente del Río Hudson

El propietario de la empresa, Michael Roth, que gestionaba el recorrido del helicóptero con la familia en cuestión, agregó lo siguiente: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros". Asimismo, según expone The Telegraph, el dueño reveló la llamada de radio que tuvo con el piloto en lo momentos previos a la catástrofe. "Él llamó para avisar que estaba aterrizando y que necesitaba combustible, y debería haberle llevado unos tres minutos llegar, pero 20 minutos después, no llegó", indicó. Es por eso que, en un primer momento, la causa del accidente podría venir motivada por una falla en el rotor.

Por otro lado, Pere Pla, miembro del Colegio de Ingenieros en Catalunya y experto en helicópteros explicó en RAC1, las posibles causas de este suceso. "Todo apunta a que ha habido un desprendimiento, una separación entre el motor principal, las aspas del helicóptero y el resto del aparato. Como la punta de las aspas del rotor principal gira a una velocidad muy alta, con ese desprendimiento, puede que el propio rotor principal haya cortado el motor de cola", explica el ingeniero.

De esta suerte, el experto baraja dos posibilidades que pudieron provocar este fallo: "Un impacto con un objeto muy contundente que haya separado el motor principal del fuselaje, pero es bastante improbable que haya un objeto tan contundente volando en este espacio aéreo tan denso, y la otra sería un error de mantenimiento de la aeronave", asegura. No obstante habrá que esperar a conocer los resultados de la investigación que se está llevando a cabo en estos momentos para conocer de primera mano todos los detalles.

Las víctimas de la tragedia: cinco españoles

La familia catalana estafa formada por dos adultos y tres menores, de 11 y 7 años, dos de ellos. Las autoridades han identificado a Agustín Escobar, directivo de la división de movilidad ferroviaria en España de la empresa tecnológica Siemens el pasado mes de diciembre, como uno de los fallecidos. Además, el piloto también fue víctima de la escalofriante tragedia a la edad de tan solo 21 años. Aunque las autoridades locales pusieron todo de su parte, para entonces ya era tarde. Los buceadores recuperaron cuatro cadáveres y otros dos pasajeros fueron trasladados en el hospital falleciendo en el recinto.