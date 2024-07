Riesgo extremo de incendios en toda España por el calor

Como cada año, cuando se suceden las olas de calor estival en toda España, las alertas por riesgo de incendio se disparan. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ante los 41 grados que se han registrado en algún punto del país, han fijado el riesgo en «extremo o muy alto» en casi toda España, salvo en Galicia, zonas de la cornisa Cantábrica y litorales mediterráneos.

La Aemet establece los niveles de riesgo de incendios forestales a partir de datos meteorológicos y de modelos numéricos de predicción del tiempo y los clasifica en cinco niveles (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo), indicadores de la probabilidad del inicio de fuegos, así como de su extensión e intensidad, informa Efe. Así, en el centro y sur peninsular, la Comunidad de Madrid, ambas Castillas, Extremadura y Andalucía mantenían activado el riesgo muy alto o extremo en amplias áreas.

Por su parte, las comunidades de la mitad norte peninsular como Aragón, Navarra y La Rioja, con temperaturas máximas que estos días superarán los 38-39 grados, también se encuentran en situación de alto o extremo riesgo de incendios forestales, mientras que a orilla del Mediterráneo, áreas de Barcelona, Girona y del Pirineo (Cataluña) mantienen el aviso extremo de fuegos. Las Islas Baleares, Palma de Mallorca, Formentera e Ibiza mantenían el riesgo muy alto, incluso en Mallorca había zonas de riesgo extremo.

Según las predicciones de Aemet hoy se intensificará el calor llegando al punto más álgido con valores cercanos a los 44 grados, lo que incrementa de nuevo el riesgo de incendios.

Aunque la época estival aglutina, en general, el mayor número de incendios forestales, desde el pasado 1 de enero y hasta comienzos de julio se han contabilizado en todo el territorio 3.003 siniestros, de ellos 2.024 conatos (que son aquellos que afectan a menos de una hectárea), que han afectado a casi 22.541 hectáreas de superficie forestal. Con respecto a los Grandes Incendios Forestales (GIF) (que superan las 500 hectáreas) hasta la fecha se han registrado seis, nueve menos que el año pasado en la misma época, y uno menos que en la media de los últimos diez años.

Pese a la estadística favorable, hoy , un operativo trabajó durante toda la jornada para tratar de sofocar un incendio que había sido declarado la noche anterior en el paraje de Los Ginovinos, entre las sierras de Columbares y Altaona, en el término municipal de Murcia. Al cierre de esta edición continuaba activo pero presentaba una evolución favorable.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Gobierno murciano, Marcos Ortuño, puntualizó, en declaraciones recogidas por Efe, que el incendio se estaba abordando «a con medios locales y autonómicos y no afecta a bienes de naturaleza no forestal». La superficie afectada estimada es de entre seis y siete hectáreas, aunque Ortuño apostilló que, como es «evidente» la extensión no se puede determinar con seguridad hasta que el fuego se dé por controlado».

En las labores de extinción participan medio centenar de personas entre bomberos del Servicio de Extensión de Incendios y Salvamento (SEIS) y Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia; así como de la Unidad de Defensa contra los Incendios forestales de la Comunidad de Murcia. Ortuño recordó que el nivel de riesgo de incendio es muy alto y pidió extremar las medidas de prevención.