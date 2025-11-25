La Sagrada Familia avanza en la torre de Jesucristo con los dos primeros brazos horizontales

La Sagrada Familia ha empezado a instalar este martes las piezas que forman parte de la cruz de la torre de Jesucristo, ha informado la basílica en un comunicado. Este martes se ha instalado el primer brazo horizontal, orientado a la fachada del Nacimiento, y "próximamente" de instalará el segundo brazo, orientado a la fachada de la Pasión.

Estos dos brazos se colocarán después de que el pasado 30 de octubre se instalara el brazo inferior de la torre y, posteriormente, el núcleo central que unirá todos los brazos. Los brazos siguen la geometría de doble giro característica del conjunto y presentan una forma octogonal en el extremo interior, que conecta con el núcleo, y una forma cuadrada en el extremo exterior.

Se prevé que en las próximas semanas lleguen los 3 brazos restantes y, una vez situados en una plataforma a 54 metros, se llevarán a cabo tareas previas, como la instalación de los cristales y otros trabajos interiores, antes de completar el montaje final en el terminal de la torre. Coincidiendo con el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, se prevé que la culminación de la torre de Jesucristo será "un hito histórico en la Sagrada Familia y un homenaje a su arquitecto".