La IA al servicio de la fecundación: "Te ayuda a elegir el mejor embrión"

Leyre Herrero, coordinadora de Embriología del Instituto Bernabéu, ve "con una sola mirada al monitor cuál son los tres mejores espermatozoides para implantar en el óvulo de una muestra de unos cien": "La máquina te selecciona lo que antes hacíamos a ojo de buen cubero observando la cantidad de espermatozoides, si se mueven bien y su morfología para ver si tiene alguna alteración en su cuello, cabeza o cola".

Una vez implantan los espermatozoides en los óvulos creando embriones a través de la fecundación in vitro, el sistema de Inteligencia Artificial (IA) de este centro les permite "saber qué embrión es el mejor para implantar a la paciente" a través de un sistema que hace fotografías cada 5 minutos "a los 8 ó 10 embriones que tenemos cultivando durante 6, 7 u 8 días": "Estas miles de fotos van creando vídeos de cada embrión. La IA lee esos vídeos y te dice cuál tiene más probabilidades de éxito en función de cuándo se va dividiendo el embrión y si lo hace bien".

Antes del "salto" por la mejora de estos sistemas de IA que comenzó hace aproximadamente "medio año", Leyre explica que "extraíamos dos o tres muestras de los embriones durante los días de cultivo": "El primer paso fue hacer fotos al embrión cada 5 minutos, pero era imposible para un ser humano analizar todas esas imágenes. Hemos pasado de observarlo en el microscopio en tres momentos del cultivo por un ser humano, a observarlo todo el proceso con la IA analizando esas imágenes".

El laboratorio del Instituto Bernabéu en el barrio de Velázquez del centro de Madrid donde cultivan embriones con incubadoras dotadas de IA y con incubadoras antiguas comparando ambos procesos Javier Villaverde La Razón

"Estamos haciendo estudios comparando los dos sistemas, con y sin ayuda de la IA"

Leyre, bióloga experta en genética clínica de 42 años que se dedica a la embriología desde 2005, explica que "siempre hay un biólogo detrás para ver en qué se ha basado, por qué ha elegido este y si está de acuerdo o prefiere repetirlo", subrayaba Leyre el miércoles desde la clínica del Instituto Bernabéu en el barrio de Velázquez en el centro de Madrid, uno de los 9 centros que el Instituto Bernabéu tiene repartidos en Madrid, Alicante, Mallorca, Cartagena, Albacete, Elche, Benidorm y Venecia.

"Te ayuda a elegir el mejor embrión con datos que hace años era inimaginable obtener", resume Leyre en un laboratorio en el que cultivan embriones en incubadoras con este nuevo sistema de imágenes analizadas por la IA, en una decena de recipientes herméticos blancos y verdes con una pantalla, y el antiguo en una especie de cajas azules y negras. "Estamos haciendo estudios comparando los dos sistemas, con y sin ayuda de la IA. Todavía no lo ofrecemos a los pacientes como un método testado. Firman una autorización para que usemos esta tecnología. Y estamos viendo que aumenta los porcentajes de éxito del embarazo".

"La aplicación de la IA en el proceso de fecundación in vitro está aumentando un 10% las probabilidades de gestación"

Leyre se muestra ilusionada de las mejoras que la IA al servicio de la fecundación puede traer "después de los grandes avances en los últimos 10 años": "Hemos pasado de un porcentaje de éxito del 30% implantando dos embriones al 60% con un sólo embrión. Aunque es difícil, la IA nos permite seguir mejorando".

Tras estudiar más de 3.000 embriones, el ginecólogo Jordi Suñol, director médico del Instituto Bernabéu, detalla que "la aplicación de la IA en el proceso de fecundación in vitro está aumentando en nuestro centro un 10% las probabilidades de gestación", explica Suñol desde la clínica del Instituto Bernabéu en Mallorca.

"No podemos ir contra la biología, pero nos estamos acercando a sus límites"

Tras recibirnos en la clínica de Madrid, Leyre está en Copenhague para presentar esta investigación junto al doctor Jorge Ten, director de Embriología del Instituto Bernabéu, en el Congreso Europeo de Reproducción Asistida que se celebra en la capital danesa del 25 al 28 de junio. Tras tres años trabajando con la IA, el doctor Ten subraya que "la mejora de esta tecnología en los últimos meses nos facilita acortar tiempo y dar en la diana en casos complicados, por ejemplo mujeres mayores de 40 años": "No podemos ir contra la biología, pero nos estamos acercando a sus límites", explica Ten tras haber participado en más de 50 proyectos de investigación.

La bióloga Leyre Herrero, coordinador de Embriología del Instituto Bernabéu de Madrid, el pasado miércoles en la clínica en el barrio de Velázquez en el centro de la capital Jesús G. Feria La Razón

Leyre destaca que en el Instituto Bernabéu "nos gusta experimentar": "No es como jugar a los cocinitas como cuando eras niño, pero vas probando para ver qué funciona. A veces no sabes qué está fallando y otras no entiendes por qué va bien el embarazo y piensas: es un milagro. Es interesante buscar las causas de los casos extraños". El Instituto Bernabéu obtuvo el año pasado el primer y segundo premio a la Mejor Comunicación Clínica de la Sociedad Española de Fertilidad, los últimos reconocimientos tras una decena de premios desde hace dos décadas.

"La IA nos da tiempo para investigar"

Leyre explica que el uso de la IA en fecundación se basa en desarrollar un buen algoritmo: "Ingenieros y científicos se asocian con clínicas para ver qué parámetros son los importantes que debe analizar la IA". La bióloga del Instituto Bernabéu, clínica que presentará en el Congreso Europeo de Reproducción Asistida en Copenhague 12 estudios del 25 al 28 de junio, celebra que "la IA hace tareas que antes eran nuestras": "Nos da tiempo para investigar".

La pantalla de la incubadora con un sistema de inteligencia artificial que analiza las imágenes tomadas cada 5 minutos a los "8 ó 10 embriones que podemos tener cultivando", explica Leyre Herrero, coordinara de Embriología del Instituto Bernabéu de Madrid Jesús G. Feria La Razón

El doctor Suñol remarca que "la IA nos permite personalizar el tratamiento aportándonos información muy útil en varios campos": "La historia clínica del paciente como su edad, sus patologías previas... el estudio del cultivo del embrión y el análisis de la información genética". La información obtenida permite saber qué fármacos y dosis dar a la paciente, mejora el pronóstico y acortará el proceso gracias a la eficacia en la selección de embriones.

Además, el uso de la inteligencia artificial conlleva un mejor conocimiento del genoma y no generará falsas expectativas en las pacientes al tener un análisis más específico. Leyre destaca que "la mejora de la inteligencia artificial y los sistemas de predicción ayudan a crear menos incertidumbres en las pacientes": "Intentamos no generar expectativas poco realistas. Eso lo agradecen. Es más tranquilidad para aquellas parejas o mujeres solteras que están deseando tener un hijo".

Tras 35 años de experiencia en los que se han desarrollado más de 48.000 tratamientos de reproducción asistida y más de 20.000 bebés nacidos en el Instituto Bernabéu de mujeres de más de 137 nacionalidades, Leyre cuenta que "nos hemos especializados en casos difíciles": "Muchas pacientes vienen rebotadas de otras clínicas. Más de la mitad no viven en España. Les extraemos aquí el óvulo y le implantamos el embrión en una semana tras el cultivo. El resto del proceso puede hacerse a distancia". Leyre coincide con Suñol y Ten en que "los avances que la IA aporta a la fecundación hace unos años eran un sueño".