¿Servirá la vacuna de Hipra como cuarta dosis de refuerzo?

España se encuentra en un punto de inflexión respecto a la campaña de vacunación que se deberá iniciar en octubre. Pese al anuncio del ministro de Sanidad- en funciones-, José Manuel Miñones, el pasado 4 de julio de que la vacuna de Hipra sería la que usaría como dosis de recuerdo adicional en octubre para sanitarios y mayores de 65 años, la evolución del virus tiene la última palabra.

Desde hace poco menos de un mes, las infecciones y hospitalizaciones por covid están aumentando significativamente en Estados Unidos, Europa-España incluida- y Asia. La causa es la expansión de dos subvariantes de Ómicron XBB: la EG.5.1 (“Eris”) que ya está presente en 53 países, y la FL.1.5.1. (“Pirola”). Aunque ninguna de ellas parece aumentar la gravedad de la infección, si han mostrado una mayor prevalencia, ventaja en crecimiento y propiedades de escape inmunitario.

Pero, incluso antes de esto, en mayo, los organismos sanitarios internacionales (OMS, CDC Y ECDC) y las agencias reguladoras (FDA y EMA) recomendaron, de manera conjunta, utilizar vacunas covid que incluyeran y protegieran de la cepa Ómicron en las próximas estrategias de vacunación a nivel mundial. Es decir, actualizar la composición de las formulaciones actuales para que contengan la proteína S de la espícula del linaje XBB.1 (sublinajes XBB.1.5 y XBB. 1.16), “pues es probable que puedan dar lugar a las futuras variantes que circularán a corto y medio plazo en todo el mundo”, señalaron.

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP), por su parte, indicó en junio que la cepa ancestral del SARS- CoV-2 había desaparecido y que, en la actualidad, las variantes que predominan en todos los países eran las subvariantes derivadas de la variante Ómicron XBB: la XBB.1.5 y la XBB 1.16.

“Datos preclínicos muestran que las vacunas basadas en las variantes descendientes de XBB.1 provocan una mayor respuesta neutralizante contra las variantes actuales en comparación con las vacunas aprobadas actualmente”, señala Estanislao Nistal, virólogo y profesor de Microbiología de la Universidad San Pablo CEU, de Madrid.

¿Cumple estas condiciones la vacuna de Hipra?

La respuesta es sí, y no. Recordemos que el suero español lleva dos dominios de unión al receptor de la proteína S, cada uno de una variante ancestral: alpha y beta (“pre-Ómicron”). Las dosis que España compró en abril de este año- 3,2 millones, según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- tendrían esa formulación, que no cumpliría con los requerimientos de la OMS, ya que no está actualizada.

Sin embargo, un estudio publicado en The Lancet el pasado 27 de junio muestra que Hipra ha comprobado, en los últimos análisis, que su vacuna también confiere protección frente a las subvariantes de ÓmicronBA.2 y BA.4/BA.5, causantes de los últimos contagios registrados en la población. Lo ha testado el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, con el que la farmacéutica colabora desde los inicios del proyecto, que ha sido el encargado de diseñar y producir los pseudovirus que son necesarios para probar la eficacia del suero frente a estas nuevas variantes.

“Se ha observado que, después de 14 días desde la administración de la vacuna de Hipra como dosis de refuerzo en participantes previamente vacunados con dos dosis de la vacuna de mRNA de Pfizer/BioNTech, hay un incremento de los anticuerpos neutralizantes contra las subvariantes BA.2 y BA.4/BA.5 de Ómicron. Asimismo, también se observa un incremento de los anticuerpos neutralizantes frente a BA.4/BA.5 14 días después de recibir el booster con la vacuna de Hipra, en un subgrupo de participantes previamente vacunados con la vacuna de mRNA mensajero de Moderna”, señala el estudio.

Es decir, según los análisis, protegería contra las subvariantes similares a las que ahora son mayoritarias en el mundo, pero no está específicamente actualizada frente a las circulantes en estos momentos. Ahí es donde se plantea la duda.

La de Moderna si lo está

La que si cumple con los requisitos de la OMS y el resto de organismo es la de Moderna. La compañía americana anunció el pasado jueves- que los datos preliminares de un ensayo clínico confirman que su vacuna actualizada contra la covid para la temporada de vacunación de otoño de 2023 muestra un aumento "significativo" en los anticuerpos neutralizantes contra las variantes “Eris” y FL.1.5.1. “Pirola”. Así, estos resultados sugieren que la vacuna contra la covid actualizada de Moderna "puede dirigirse eficazmente contra las variantes circulantes previstas durante la próxima temporada de vacunación", según aseguró la compañía a través de un comunicado. Moderna ha presentado su vacuna actualizada a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), a la EMA inglés) y a otros organismos reguladores de todo el mundo. La compañía señala que, aunque esté pendiente de autorización, "estará lista para la vacunación de otoño con un suministro mundial suficiente".

Además de demostrar una respuesta inmune humana contra las cepas EG.5 y FL 1.5.1, Moderna presentó previamente los únicos datos de ensayos clínicos que confirman que su vacuna actualizada genera respuestas inmunes humanas "robustas" a través de las cepas XBB circulantes clave.

Pfizer, por su parte, trabaja también en su vacuna frente a las nuevas subvariantes, y se prevé que anuncie sus resultados en humanos en los próximos días. Novavax (Nuvaxovid), que participará por primera vez en la “primera división” de la campaña de vacunación, también ha anunciado que adaptará su vacuna, que estará lista para octubre.

El futuro de las vacunas covid

En opinión de Nistal, “el futuro de las vacunas covid pasa por el desarrollo de sueros intranasales- que prevengan la infección y la trasmisión del virus-, que prevengan la covid persistente- que afecta hasta a 36 millones de europeos- y vacunas crosprotectoras, es decir, que funcionen frente a distintos coronavirus humanos y animales”.

Ya se han producido avances en el primer grupo. Recientemente, un ensayo clínico fase III publicado en la revista Nature determinó a que la vacuna intranasal iNCOVACC genera protección neutralizante frente al coronavirus ancestral y a la subvariante BA.5, similar inmunidad celular y mayor cantidad de inmunoglobulinas en la mucosa nasal (IgA), con menos reacciones adversas frente a la intramuscular Covaxin, ambas desarrolladas en La India.