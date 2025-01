La sorprendente cuenta que pagó esta clienta en el bar de Karlos Arguiñano por dos vinos y siete pinchos

La famosa influencer conocida por el nombre de “@edurnyx” ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok, en el que cuenta cómo ha sido su experiencia a la hora de comer en el bar que Karlos Arguiñano tiene en Zarautz, Guipúzcoa. Después de mostrar a sus seguidores cada uno de los pinchos que decide pedir en este prestigioso restaurante del País Vasco, la creadora de contenido desvela la cantidad de dinero que pagó por ello. Una cifra que ha sorprendido a muchos usuarios, que no han dudado en comentar en una publicación que no ha tardado en hacerse viral.

Esta popular creadora de contenido especializada en gastronomía y viajes, cuenta ya con alrededor de 2 millones de seguidores en redes sociales. Sólo en TikTok le siguen un total de 1,7 millones de personas, por lo que sus vídeos suelen contar siempre con un gran número de reproducciones. Su experiencia en el bar de Karlos Arguiñano en Zarautz ha provocado además una gran oleada de comentarios en esta publicación.

Su popularidad ha hecho posible que este vídeo cuente ya con las mismas visualizaciones que seguidores tiene en la mencionada red social: 1,7 millones de visitas. Muchos de los usuarios no han dudado en mostrar su sorpresa a la hora de conocer el precio que esta influencer pagó por disfrutar de dos vinos y siete pinchos. "¿No se han equivocado en la cuenta? Lo veo muy barato" o “Karlos nunca defrauda”, han sido algunos de los comentarios más destacados.

Esto fue lo que pidió la influencer en el bar de Karlos Arguiñano

Esta creadora de contenido pudo disfrutar de una variada y económica oferta de pinchos, mientras contemplaba las espectaculares vistas que ofrece la terraza del bar que Arguiñano tiene en la playa de Zarautz desde hace más de treinta años. “Nos hemos pedido un combo: gilda de boquerón y gilda de anchoa”, comenzaba anunciando la influencer tras realizar una breve presentación de este famoso bar.

No sabemos qué pensará su acompañante, pero a ella parecen sorprenderle tanto, que termina confesando lo siguiente: “No se si decirte que me gusta más que la de anchoa eh…”. La influencer decidió acompañar con dos vinos blancos este surtido de pinchos: “Hemos pedido de beber el Txacoli K5 de la bodega de Arguiñano”. También escogió el pincho de ensaladilla rusa, en el cual quiso destacar que “el hecho de que no lleve bonito lo hace muy suave”. Para terminar de comer, pidieron el pincho de ensaladilla de bonito con piparra y anchoa, y el pincho de tortilla de patata con cebolla.

¿Cuánto cuesta comer en el bar de Karlos Arguiñano en Zarautz?

A pesar de que la famosa creadora de contenido avisaba al inicio de este vídeo de que “van a caer unas cinco copas por lo menos”, al final fueron únicamente dos copas del Txacoli K5 las que pidió para disfrutar de este almuerzo en el restaurante del popular chef vasco. Además de estas dos copas de vino blanco, también pidió un total de siete pinchos. A la hora de presentar la cuenta a sus seguidores, la influencer no dudó en mostrar su sorpresa al conocer cuánto dinero iba a tener que pagar.

