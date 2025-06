Soy experta en derecho inmobiliario y esto debes pedir a tu abogado si tienes un okupa en tu vivienda

Okupas, el cuento de nunca acabar. Parece una pugna al límite por ver quién puede más. Los propietarios intentan defenderse mientras que los okupas se saben todos los vacíos legales para mantenerse fuertes en el interior de los inmuebles e incluso hacer negocio. Ante esta situación de desprotección, los propietarios tienen que buscar soluciones prácticamente inimaginables dando lugar a situaciones prácticamente de película.

Una empresa de desokupación subió a sus redes sociales como reokupó una casa puesta en alquiler en un portal de internet para poder recuperar el inmueble, pidiendo a la okupa que llamara a la Policía si así lo consideraba. Pagos compensatorios, corte de suministros y otras muchas tácticas, muchas al borde de la ilegalidad, son usadas cada vez por más propietarios que viven desesperados ante la situación legal que se vive en España.

Para intentar arrojar algo de luz, la experta en derecho inmobiliario Arantxa Goenaga, socia de AF Legis, explicó en declaraciones a ABC, cómo afrontar este tipo de casos tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el pasado mes de abril. Este cambio permite que que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, es decir en un periodo estimado de 15 días desde la puesta a disposición judicial.

¿Cómo se deben afrontar estos casos penalmente?

La experta en derecho inmobiliario explica un cambio de paradigma con esta nueva ley. Tradicionalmente, la lentitud de los tribunales obligaba a optar por la vía civil, con procesos que solían alargarse más de un año. Sin embargo, explica que esto debe cambiar: “Invertiremos las cosas. Antes acudíamos a la vía civil, ahora lo haremos a la penal”. El motivo es el siguiente: "La okupación siempre ha sido un delito penal, para entrar a una propiedad te tienen que romper algo".

Explica que ir por lo civil tiene la mediación previa obligatotia como gran problema: "No está claro cómo negociar con un ocupante anónimo. ¿A quién envías un burofax sin nombre?". También valora el funcionamiento de la nueva ley antiokupas: "Son los abogados quienes suelen cumplirlos, pero los juzgados no siempre tienen medios". Tiene muy clara su postura: "La vía penal era la lógica; el problema es que la justicia necesita más recursos para cumplir los plazos".

Algunos expertos como Miguel Ángel Díaz han sido muy críticos con este cambio: "Esta reforma no sirve para absolutamente nada y os están engañando, tanto los políticos como los pseudo abogado que comentan sobre este tema yno son penalistas o bien no han pisado un juzgado en su vida". Pese a algunas críticas, algunos casos ya han conseguido solucionarse de manera rápida debido a esta reforma, que no siempre es útil.

El truco de los okupas

La táctica más usada por ellos es muy sencilla, intentar dejar de serlo. Muestran un contrato falso o alquilan durante algunos meses para tener uno verdadero y ya dejan de cometer un delito de ocupación ilegal al uso, por lo que ya no pueden ser juzgados por la vía rápida. Estos son conocidos como inquiokupas. Además, los vulnerables están protegidos y no pueden ser desalojados. Por ello, otros expertos como, piden que los contratos sean públicos para agilizar el sistema: "Si los okupas no pueden acreditar un contrato válido, la policía debería poder desalojarlos sin esperar a un juez".