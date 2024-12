Soy nutricionista y este es el motivo por el que no debes guardar latas de conserva abiertas en la nevera

La mayoría de los españoles tenemos hábitos y formas de conservación de los alimentos que no son los más adecuados, especialmente si hablamos de productos enlatados. Sardinas, atún o mejillones son alimentos en conserva que pueden almacenarse durante largos periodos de tiempo sin que se estropeen. Sin embargo, a veces la lata se queda a medias e inmediatamente la guardamos en la nevera. ¿Esto es correcto? La respuesta es no. La nutricionista Laura Jorge explica los motivos por los que no deberíamos hacerlo.

¿Es bueno dejar una lata de conserva abierta?

Laura Jorge ha difundido un vídeo en sus redes sociales sobre la importancia de no meter latas de conserva abiertas en la nevera, algo muy frecuente en la población. Así, la nutricionista explica que: "Con el paso de los días los materiales de la lata pueden acabar pasando al alimento. Además si hay alguna bacteria por nuestra nevera o si cae algo de otro alimento, puede acabar entrando en nuestra lata. Si la dejamos abierta, el alimento irá deteriorándose antes y notaremos cambios en textura, olor y sabor".

Respecto a lo que debemos hacer para no desaprovechar lo que queda en la lata, la nutricionista añade: "Lo ideal sería pasarlo a un táper o tarro de cristal que se pueda cerrar, y lo guardemos en la nevera junto con la salmuera que contiene la lata. En el caso de que no quede la salmuera de la conserva, añadimos un poco de agua y de sal".

¿Cómo saber si una lata de conserva está en mal estado?

En ocasiones podemos detectarlo visualmente o por el olor. Si el líquido tiene burbujas, desprende un olor desagradable o se puede apreciar un cambio de color del producto, es mejor desechar la conserva. Lo mismo ocurre cuando el producto sale como una explosión o produce una especie de “silbido” al abrirlo.

Sin embargo, antes de llegar a ese punto podemos fijarnos en algunos detalles que son también una señal de que ya está en mal estado o le queda poco tiempo para ello. Por ejemplo, si la tapa o la lata está abombada, tiene algún golpe o el envase está oxidado. En estos casos tendrán que ir directamente a la basura.