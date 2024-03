Sumar y Compromís no apoyarán la ley abolicionista que ha anunciado el PSOE

El debate alrededor de la prostitución que lleva décadas dividiendo a los grupos feministas parece que ahora afectará a la gobernabilidad de la legislatura. Sumar y Compromís han mostrado se han mostrado contrarios ala ley abolicionista de la prostitución presentada por el PSOE.

Posición de Sumar

Desde Sumar, la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Aina Vidal (Comunes), ha declarado que desde su formación están "firmemente comprometidas con las trabajadoras sexuales" y no las van a abandonar.

Fuentes de la formación de Yolanda Díaz han advertido a EFE de que piensan que la iniciativa de los socialistas divide al movimiento feminista. Vidal acusaba al PSOE de no levantar "banderas compartidas" por el feminismo, y lamenta que hayan vuelto a registrar una proposición que saben que causa fractura.

El anterior intento de sacar la ley adelante

La portavoz de Sumar se refería a la fallida iniciativa abolicionista de la prostitución que fue registrada durante la pasada legislatura y no salió adelante. Ésta pretendía retirar los artículos de la "ley solo sí es sí"—Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual— que penalizaban el proxenetismo no coactivo (no violento), así como a las personas que se lucraran con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (la tercera locativa).

Debido a la convocatoria electoral del año pasado, la iniciativa decayó, pero el PSOE ha anunciado que pretende retomarla durante su actual mandato en el gobierno. Los socialistas se han declarado en varias ocasiones contrarios a la prostitución, por considerarla una forma de violencia contra las mujeres.

La falta de aval de Compromís

Fuentes de Compromís, que cuenta con dos diputados en el Grupo Mixto del Congreso, han expresado a EFE que no ven con buenos ojos la iniciativa presentada por el PSOE.

Se declaran como no abolicionistas, y han anunciado que, si los socialistas presentan una ley de máximos, en esta ocasión no darán darán su apoyo al partido que lidera Pedro Sánchez.