Telefónica moviliza un amplio operativo para garantizar el servicio en las zonas afectadas por los incendios

Telefónica ha movilizado un equipo de más de 200 personas, unidades móviles y, por el momento, más de 30 soluciones temporales de conectividad para garantizar el servicio en las zonas afectadas por los incendios en distintas regiones de España, ha informado este martes la operadora.

La compañía ha explicado que el objetivo prioritario de este operativo es el de mantener la cobertura de comunicación para los equipos de extinción, los puestos avanzados de emergencias, hospitales, centros de salud y poblaciones afectadas.

Entre las medidas adoptadas por la operadora se incluyen equipos satelitales, mochilas conectadas a los satélites, refuerzo de conectividad móvil en las torres y antenas, así como radioenlaces de emergencia.

Asimismo, Telefónica ha desplegado unidades móviles equipadas con antenas y tecnología para ofrecer conectividad inmediata, y ha instalado grupos electrógenos en estaciones base para asegurar el suministro eléctrico.

La teleco ha informado además de que este operativo se está coordinando "de forma estrecha" con las distintas instituciones y las Fuerzas de Seguridad para que los técnicos trabajen con seguridad y avancen en la reposición de cualquier elemento de la red dañada por el fuego.

"Desde el primer momento, Telefónica ha dado prioridad a garantizar la cobertura móvil para los equipos sobre el terreno, los centros de coordinación y los servicios sanitarios. Una vez asegurada la zona, los esfuerzos se han centrado, cuando ha sido necesario, en restablecer la conectividad general lo antes posible, reparando cualquier infraestructura afectada, que, por el momento, ha sido mínima", subraya la operadora.