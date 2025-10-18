Terror en París: una mujer detenida tras abrir una maleta dentro de un bar con el cuerpo de una niña violada y asesinada

El caso de Lola Daviet, una colegiala de 12 años presuntamente violada y asesinada en París, ha vuelto a estremecer a Francia con el inicio del juicio contra Dahbia Benkired, de 27 años. La ciudadana argelina fue captada por cámaras de seguridad sentada en un bar de la Rue Manin, apenas horas después del crimen, acompañada por dos grandes maletas, una de las cuales contenía el cuerpo de la menor.

Durante el primer día del juicio, los jurados vieron imágenes en las que Benkired charlaba con un hombre mientras señalaba una de las maletas y levantaba ligeramente la tapa, incitándolo a mirar dentro. El hombre se levantó rápidamente, y aún se desconoce si sabía lo que había en el interior.

Según los fiscales, Lola fue atraída a un apartamento por Benkired tras regresar de la escuela. Allí, la acusada obligó a la niña a desvestirse, lavarse y someterse a un acto sexual, tras haber discutido con la madre de Lola por una llave del edificio. Luego, usó tijeras y un cúter para herirla, y ató su cuerpo y rostro con cinta adhesiva, provocando su muerte por asfixia.

El informe forense reveló que la menor fue violada vaginal y analmente mientras aún estaba viva, y que su cabeza fue parcialmente cortada. La familia de Lola abandonó la sala del tribunal entre lágrimas al ver las imágenes del cuerpo herido y vendado.

Benkired, que llegó a Francia a los 14 años y había excedido el tiempo de su visa de estudiante, había recibido una orden de expulsión en 2022 que no cumplió. El crimen ha desatado un intenso debate político sobre las leyes migratorias en el país.

Ante el tribunal,