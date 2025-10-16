Amityville, medio siglo después: así está la casa embrujada más famosa de EE UU

El 13 de noviembre de 1974, seis miembros de la familia DeFeo fueron asesinados en su hogar de Amityville, Nueva York, por el hijo mayor, Ronald “Butch” DeFeo Jr., de 23 años. El crimen ocurrió en la residencia ubicada en el número 112 Ocean Avenue, hoy renombrada como 108 Ocean Avenue. DeFeo disparó a sus padres y a sus cuatro hermanos mientras dormían, y luego declaró ante la justicia que lo hizo porque “escuchó voces que se lo ordenaban”.

Tras el crimen, fue condenado a seis cadenas perpetuas de 25 años cada una. “Una vez que empecé, no pude parar”, afirmó durante el juicio. La casa fue catalogada como escenario de un homicidio múltiple y se convirtió en objeto de atención nacional.

Un año después, en diciembre de 1975, George y Kathleen Lutz se mudaron con sus tres hijos a la misma vivienda. Afirmaron haber vivido fenómenos paranormales como olores extraños, ruidos inexplicables, muebles que se movían solos y presencias invisibles. Abandonaron la casa tras solo 28 días, y su experiencia inspiró el libro “The Amityville Horror” de Jay Anson, publicado en 1977, así como una película en 1979 y una extensa saga cinematográfica.

En 1976, los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren examinaron la casa y aseguraron haber detectado una intensa actividad sobrenatural. “Esto no es una casa encantada común. Si la escala iba del uno al diez, esto era un diez”, declaró Ed Warren. Sin embargo, propietarios posteriores como Barbara y James Cromarty y Jeanne O’Neill negaron haber experimentado sucesos extraños, atribuyendo la fama de la casa al libro y la película.

El precio de la propiedad ha variado con los años. En 1977 se vendió por $55.000 dólares, y en 2017 fue adquirida por $605.000 dólares. La dirección fue modificada para evitar el turismo de curiosos y fanáticos.

La veracidad de los hechos ha sido cuestionada. El abogado de DeFeo, William E. Weber, afirmó que él y los Lutz idearon juntos la historia del libro “entre muchas botellas de vino”, incluyendo el famoso “demonio con forma de cerdo”. Incluso los hijos de los Lutz han ofrecido versiones contradictorias: Daniel Lutz aseguró haber vivido una experiencia de levitación, mientras que Christopher Lutz calificó los relatos como exageraciones.

Hoy, medio siglo después, la casa de Amityville sigue siendo uno de los escenarios criminales y paranormales más icónicos de Estados Unidos, envuelta en una mezcla de hechos documentados, mitos y cultura popular.