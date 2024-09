Thomas Erikson: "El narcisismo está alcanzando niveles de pandemia"

Thomas Erikson (Suecia, 1965) ha escrito un libro, «Rodeados de narcisistas» (Planeta) para alertarnos de la conducta de esta gente carente de empatía. Con «Rodeados de idiotas» obtuvo un éxito arrollador: más de diez millones de ejemplares vendidos.

¿Por qué estamos hablando tanto de narcisismo últimamente? Está en todas partes.

Creo que es porque se está extendiendo. El mito de Narciso ha existido por mucho tiempo, pero creo que estamos llegando a niveles pandémicos. Al principio no quería escribir sobre narcisismo, pero luego empecé a estudiar el tema y me di cuenta de que es un gran problema, a nivel individual y global. También existe algo llamado narcisismo colectivo. Las redes sociales promueven ciertos comportamientos. Las cosas se mueven muy rápido ahora, y lo que tienes a mano se difunde rápidamente por todo el mundo. Eso no sucedía antes, pero es solo una de las razones.

¿Cómo define a un narcisista?

Es alguien que está centrado en sí mismo todo el tiempo, todo el año. Alguien dispuesto a hacer casi cualquier cosa para recibir atención positiva. Quieren ser apreciados y valorados altamente. Se sienten muy merecedores de los halagos y quieren estar en la cima todo el tiempo, sin importar lo que tengan que hacer para lograrlo.

¿No lo somos todos un poco?

Creo que todos tenemos algunos rasgos narcisistas. A veces mentimos, no queremos asumir responsabilidades o escondemos la verdad porque es demasiado dolorosa o arriesgada. Pero el narcisista hace esto regularmente y, lo más importante, no se siente mal al tratar mal a los demás.

Entonces, ¿son sociópatas?

Es un continuo. Algunas personas tienen algunos de estos rasgos, pero se va agravando hasta llegar a lo que llamo psicopatía. Los psicópatas nacen, los sociópatas se crean. Cuanto más se extiende, más grave se vuelve.

¿Dice que carecen de empatía?

No sienten empatía. Por eso pueden hacer lo que hacen. Te maltratan, te mienten o te roban, y para ellos es tu problema, no el suyo.

¿Esta gente nace o se hace?

Si hablamos de narcisismo clínico, se puede medir con escáneres cerebrales. Puedes ver patrones específicos en la amígdala, por ejemplo, donde se muestra que carecen de empatía. Eso es el narcisismo clínico, que afecta a aproximadamente el 1 o 2% de la población. Pero la mayoría de los narcisistas aprenden este comportamiento, a menudo debido a la forma en que fueron criados.

¿Hay actualmente un "culto al narcisismo"?

Sí, promovemos este tipo de comportamientos. Las redes sociales son solo una parte de ello. La velocidad con la que se difunden estos comportamientos es asombrosa.

¿Es más común en Occidente o también lo ve en otras partes del mundo?

Creo que es más un problema occidental porque valoramos el individualismo. En otras culturas, como en el mundo árabe, el colectivismo es más valorado. Así que choca con nuestros valores culturales.

¿Qué es el "bombardeo de amor" del que habla en tu libro?

Es una técnica de manipulación que usan algunos narcisistas para avanzar. Te llenan de elogios, regalos y atenciones para atraparte, pero solo eres un recurso para ellos.

¿Hay más mujeres o hombres narcisistas?

Creo que es bastante equitativo, pero los rasgos pueden manifestarse de manera diferente. Las mujeres pueden ser más sutiles, mientras que los hombres tienden a ser más agresivos.

¿Quién es más probable que sea víctima de un narcisista?

Alguien con baja autoestima o que ha tenido mala suerte en la vida. Alguien que sea un poco ingenuo. Ser ingenuo no es una virtud, es una maldición.

¿Pueden cambiar con terapia?

En Suecia intentaron tratar a los narcisistas y psicópatas en los años 70. Solo los empeoró, porque aprenden más herramientas para manipular.

¿Cómo se maneja a un narcisista en la vida?

Los observo y luego me alejo. No los quiero en mi vida porque valoro mi salud mental.

¿Y si no puedes alejarte? ¿Si es tu jefe o tu hijo?

Si es un jefe narcisista, te recomiendo cambiar de trabajo. No vas a cambiarlo a él.

¿Qué figuras políticas actuales cree que son narcisistas?

Trump es un narcisista evidente. Putin probablemente lo sea también, aunque está demasiado controlado para ser psicópata.