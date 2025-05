Si tienes una piscina puedes ganar hasta 15.000 euros por alquilarla

Con el verano a la vuelta de la esquina, las ganas de refrescarse crecen a medida que las temperaturas suben. Los últimos dos años, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha registrado medias superiores a los 22,1 grados, calificando ambos como ‘muy cálidos’. Y todo indica que el verano de 2025 seguirá la misma línea: calor persistente, olas de calor extremas en algunas regiones y tormentas que, aunque breves, no logran enfriar el ambiente.

En medio de este escenario caluroso, una tendencia silenciosa pero en auge en toda España está ganando protagonismo: el alquiler de piscinas privadas por horas. Lo que empezó como una solución puntual para escapar del calor, se ha convertido en un fenómeno en crecimiento. No solo los bañistas buscan espacios tranquilos donde pasar unas horas en familia o con amigos, sino también los propietarios que descubren que compartir su piscina puede ser mucho más que un ingreso extra.

En 2024 más de 20.000 bañistas utilizaron piscinas a través de la plataforma Cocopool, confirmando la consolidación de esta modalidad de ocio. Además, se prevé que antes de que termine el verano de 2025 haya más de un millar de piscinas disponibles en oferta.

La plataforma permite que cualquier propietario configure sus propias normas, precios y horarios, con un proceso sencillo y seguro. Los ingresos promedio rondan los 5.000 euros por temporada, y en zonas con mayor demanda, algunos anfitriones superan los 15.000 euros. Y ya son más de 500 los propietarios que han publicado sus piscinas en alquiler por horas.

El proceso es sencillo: el propietario publica su piscina, fija el precio -que puede partir desde unos 30 euros por persona y día- y establece sus propias reglas. La plataforma se encarga de gestionar los pagos, facilitar contratos y ofrecer asistencia ante cualquier imprevisto.

Este modelo responde a una tendencia creciente: el ocio de cercanía, privado y exclusivo, frente a los espacios más concurridos como playas, parques o piscinas municipales. Además, fomenta una mentalidad de compartir lo que no se usa todo el tiempo, generar ingresos y mejorar la vida de otros con algo que ya se tiene.

Valeria Rebollo, anfitriona en la Comunidad de Madrid, lleva tres veranos alquilando su piscina a través de Cocopool, la principal plataforma española dedicada a este modelo. “Antes veía la piscina vacía muchos días y me daba pena. La cuidamos todo el año, pero no siempre la usamos. . Ahora, los fines de semana, la llenamos de vida. Es emocionante ver a familias celebrando cumpleaños o grupos de amigos disfrutando de una barbacoa y la piscina. Además, es un ingreso muy útil. Este año, me ha ayudado a pagar parte de la hipoteca y las vacaciones en familia”, comparte Valeria.

Por su parte, Gerard Xalabarde, CEO de Cocopool, explica que muchos anfitriones están orgullosos de sus espacios y disfrutan cuidando los detalles para ofrecer una experiencia agradable. “Lo bonito de esto es que va más allá del dinero. Es una forma de compartir, de dar uso a piscinas y jardines que estaban infrautilizados y, sobre todo, de vivir el verano de otra manera”, comenta.

La mayoría de los usuarios alquilan piscinas para celebrar momentos íntimos: cumpleaños, reuniones familiares, baby showers, eventos con amigos o incluso actividades de team building para empresas. “Cuando alquilas, también tienes acceso al jardín, a la barbacoa o a una zona chill-out. Es como tener una segunda casa por unas horas”, añade Xalabarde.