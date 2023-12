No todas las botellas de plástico se pueden reutilizar. Descubre cuáles puedes usar sin riesgo

Cada año se generan en el mundo alrededor de 300 millones de toneladas de plástico. Es una cifra tan monumental, que posiblemente no signifique nada para el lector. Sin embargo, lo que es importante entender es que una parte muy grande de estos plásticos se desechan después de su primer uso y nunca más se vuelven a utilizar. Lo cual se traduce, a su vez, en millones de toneladas de residuos en el medio ambiente.

Es por este motivo que muchas personas deciden reutilizar las botellas de plástico, rellenándolas después de consumir su contenido inicial. Pero, aunque la intención sea buena y aunque este acto pueda parecer inofensivo, es importante tener en cuenta que estas botellas no están diseñadas para ser reutilizadas de manera continua o indefinida. Por lo que debemos andarnos con cuidado y fijarnos muy bien en que -efectivamente- puedan ser reutilizadas:

¿Cuáles son seguras?

Las botellas de plástico se diseñan con la intención de ser utilizadas únicamente una vez, por lo que rellenarlos y reutilizarlos continuamente puede no ser aconsejable, en particular si se lleva a cabo esta práctica a largo plazo. Se fabrican utilizando distintos tipos de polímeros, entre ellos el polipropileno, el copoliéster y el polietileno tereftalato de polietileno (PET). Estos compuestos son los que permiten que las botellas sean tan resistentes y a la vez tan ligeras, y sobre todo, tan baratas.

Lo malo es que, bajo ciertas circunstancias, estos elementos pueden desprenderse y mezclarse con el agua que contienen, algo que puede ser perjudicial para nuestra salud. Por ese motivo, es fundamental, en primer lugar, elegir con cuidado qué botellas vamos a reutilizar para nuestro consumo. Y en segundo lugar, es importante mantenerlas en las condiciones adecuadas para evitar su degradación y, en consecuencia, su toxicidad.

Padre e hijo reciclan botellas de plástico La Razón

Aunque siempre es mejor optar por recipientes reutilizables diseñados específicamente para este propósito, como los fabricados con acero inoxidable, vidrio o silicona; si te decides por utilizar una botella de agua o de algún refresco, es importante que te fijes en los identificadores numéricos en la base de los envases que te ayudarán a determinar con mayor certeza si la botella es segura para su reutilización. Estos códigos numéricos van del 1 al 7 y están contenidos en un triángulo.

Si el recipiente tiene los números 2, 4 o 5, puedes estar tranquilo porque estos indican que la botella de plástico es segura para reutilizar. Esto significa que estos plásticos no liberan sustancias dañinas al ser reutilizados. Pero si la botella muestra los números 3, 6 o 7, es mejor no reutilizarla. Esto se debe a que estas botellas pueden contener componentes que pueden ser perjudiciales para la salud, como el PVC (policloruro de vinilo), el policarbonato, el bisfenol A (BPA), así como otros tipos de plásticos que no son adecuados para la reutilización. Asimismo, las botellas que están marcadas con el código PET 1, que significa Tereftalato de Polietileno, son de un solo uso y nunca deben calentarse. Están diseñadas para ser usadas una sola vez y luego recicladas. Si se calientan, pueden liberar sustancias químicas dañinas.

Para reutilizar de manera segura las botellas de plástico, es esencial mantenerlas en buenas condiciones. Esto incluye limpiarlas regularmente para evitar la acumulación de bacterias y, sobre todo, evitar exponerlas a altas temperaturas, ya que el calor puede ser el catalizador para la liberación de sustancias químicas dañinas para la salud. También Es esencial recordar que no debemos reutilizar botellas de plástico que estén dañadas o rayadas. Estas imperfecciones pueden convertirse en un caldo de cultivo para bacterias, lo que puede poner en riesgo nuestra salud. Además, estas irregularidades pueden dificultar la limpieza efectiva de la botella. Por lo tanto, siempre es mejor usar botellas en buen estado, y cuando presenten signos de desgaste, es recomendable deshacerse de ellas.