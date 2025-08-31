Toma nota: estas son las mejores horas para hacer tu viaje en coche si quieres evitar atascos

Con la llegada del fin del verano, miles de españoles se preparan para emprender el viaje de vuelta a casa por carretera. El incremento de desplazamientos genera desafíos en las carreteras, provocando atascos y situaciones poco agradables para los conductores.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha desarrollado una serie de recomendaciones para optimizar los viajes y minimizar los inconvenientes, con el objetivo de lograr un retorno lo más cómodo posible.

Los momentos críticos de tráfico varían según el día de la semana, pero por lo general, la mayor congestión ocurre entre las 16:00 y las 00:00 horas, cuando los conductores abandonan sus ciudades. Esta franja representa el pico de saturación en autopistas y autovías.

En domingos como hoy se requiere especial atención. El regreso masivo se concentra entre las 19:00 y las 00:00 horas, momento en que muchas carreteras se colapsan. La DGT recomienda dos alternativas: salir antes de las 19:00 o esperar hasta después de la medianoche.

La seguridad es fundamental durante estos desplazamientos. Mantener una distancia adecuada y estar informado sobre el estado de las carreteras puede marcar la diferencia entre un viaje tranquilo y uno complicado.

Las aplicaciones móviles y los canales oficiales de la DGT se convierten en aliados esenciales, ya que permiten obtener información en tiempo real sobre las condiciones del tráfico y facilitan la toma de decisiones durante el viaje.