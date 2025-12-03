No vas tarde: lo que de verdad significa “cada persona tiene su tiempo”, según la psicología

Hay frases que se repiten tanto que parecen vaciarse de sentido. "Cada persona tiene su tiempo" es una de ellas. La escuchamos cuando algo duele, cuando una etapa se cierra o cuando sentimos que "vamos tarde" respecto a los demás. Pero, desde la psicología, esa idea es mucho más que un consuelo genérico.

La psicóloga Tania Pérez (@psicologataniaperez) recuerda que cada persona procesa lo que vive a un ritmo distinto: duelos, rupturas, cambios vitales, retos profesionales… No todos necesitamos el mismo tiempo para adaptarnos, ni atravesamos las fases emocionales en el mismo orden ni con la misma intensidad. Forzar ese proceso -con prisas, exigencias o comparaciones- suele ser justo lo contrario de ayudar.

Además, no solo cambia el tiempo, también cambia la forma: hay quien necesita hablarlo todo y quien prefiere el silencio; quien se refugia en la acción y quien pasa por etapas de aparente pausa. Son estilos diferentes de afrontar el día a día, no fallos de carácter. Por eso, respetar el ritmo ajeno implica aceptar que no existe una "velocidad correcta" para sanar, decidir o avanzar.

Entender esto, explica Pérez, es clave para dos cosas: por un lado, aliviar la culpa propia ("no voy tan rápido como debería") y, por otro, cultivar la empatía en nuestras relaciones. Acompañar no es empujar para que el otro llegue antes, sino sostener mientras recorre su propio camino, a su propio tiempo.