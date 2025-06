Se vende una vivienda con okupas en Valencia… por 350.000 euros

El pasado mes de marzo sorprendió profundamente un estudio de Idealista que desveló que en España hubo un total de 20.464 viviendas anunciadas en Idealista que reconocían sufrir un proceso de okupación durante el el cuarto trimestre de 2024. Muchas veces estos números quedan en el aire al no conocerse el número total de inmuebles. En este caso es mucho más útil el porcentaje, que es del 2,6%, es decir, más de dos de cada 100 casas a la venta tienen okupas dentro.

La ciudad de Barcelona lidera este ranking con 723 viviendas okupadas a la venta, seguida por Madrid con 644 viviendas en el mismo periodo. Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas 'okupadas' es más acusado, ya que el 8,8% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. "Los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado", explicaba Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Sin embargo, para comprender los fenómenos hay que ir más allá de los números y conocer casos reales. Uno de estos pisos okupados anunciados a la venta está en la calle Císcar número 20 de Valencia y la descripción es simplemente asombrosa. Este piso es un cuarto exterior con ascensor, cuenta con tres habitaciones y tiene un total de 118 metros cuadrados, según el anuncio, que muestra nada más entrar lo siguiente: "Ocupada ilegalmente". Todo por el módico precio de 350.000 euros.

La surrealista descripción de esta vivienda

Desde luego, que no esconde nada este anuncio publicado en Idealista. Nada más entrar en el comentario, pone el siguiente texto en mayúsculas: "Ocupado, no visitable, no hipotecable, sin comisión de agencia". A priori, parece complicado que alguien esté dispuesto a asumir una cantidad de 350.000 euros cuando ni siquiera puede entrar a verlo antes de comprarlo. No acaba ahí la sorprendente descripción: "Se desconoce el estado actual de la vivienda".

Anuncio casa okupada Idealista

No es posible tampoco saber cómo se encuentra el piso, algo bastante a tener en cuenta ya que los okupas en más de una ocasión lo han dejado completamente destrozado, sucio y sin mobiliario. Hay casos en los que se han llegado a encontrar toneladas de basura. No es lo ideal para hacer una inversión, sobre todo teniendo en cuenta que también tendrá por delante una costosa batalla judicial o una mediación para poder expulsar al okupa.

Un adorno insuficiente

El vendedor vuelve a comentar los detalles en la parte inferior, aunque en este caso adornándolo más: "Se encuentra en un edificio con encanto, construido en 1934, con una superficie de 118 m² de vivienda y 10 m² de elementos comunes, según información catastral". Aunque tener un okupa dentro no parece demasiado encanto para cualquier comprador.

La zona también es la ideal, según el todavía propietario anuncia: "Ubicada en una de las zonas más exclusivas y demandadas de Valencia, rodeada de todos los servicios esenciales, comercios, restaurantes y cafeterías de prestigio". El anuncio sirve casi como guía de turismo: "Además, se encuentra a pocos minutos andando del emblemático Mercado de Colón y del Jardín del Turia, uno de los pulmones verdes de la ciudad, ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre".

Este anuncio no es algo del pasado ya que se ha actualizado hace tan solo 22 días. Antes de acabar esta detallada descripción, se hace un último inciso: "Este anuncio no es vinculante, puede contener errores, se muestra a título informativo y no contractual". En muchas ocasiones suelen tener un descuento notable por contar con okupas dentro, pero en este caso podemos encontrar un caramelito de 350.000 con regalo en el interior.