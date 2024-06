La viral opinión de una marroquí que vive en España sobre feminismo y su relación con el islam

En los últimos años, el movimiento feminista ha ganado mucha fuerza en buena parte del mundo, aunque no tanto en países islámicos. La relación entre feminismo y religión no parece complementaria, al menos desde un punto de vista general, pues los valores y la igualdad de derechos y políticos que buscan las feministas difiere mucho de los aspectos que tiene en algunos puntos del planeta, por ejemplo, el islam. Tal es así que una marroquí que vive en España ha querido dar su opinión al respecto en TikTok, algo que la hecho ser tanto aplaudida como criticada en redes sociales.

El término "feminismo" comenzó a usarse en el siglo XIX, y es atribuido a Charles Fourier, un filósofo y socialista utópico francés, quien utilizó el término "féminisme" en 1837. Según la página web de la ONU, Fourier abogaba por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y por la reorganización social para lograr la equidad de género.

Si bien es cierto que antes de la aparición del término "feminismo" ya existían movimientos y figuras clave que luchaban por los derechos de las mujeres, este movimiento ha ido evolucionando cada cierto tiempo y a día de hoy, está muy arraigado en la sociedad de muchos países, en especial en Occidente. Aunque otros territorios lo evitan y no aceptan la actual acepción de la lucha feminista.

¿Relación entre islam y feminismo? Esta es la reflexión de una joven marroquí que vive en España que se ha hecho viral en redes sociales

Y es que el feminismo puede ser interpretado de diferentes modos, algo que puede depender, además de la educación y cultura de un territorio en cuestión, de la religión. Así, una cuenta @aakilaariara123 difundió en TikTok el testimonio de una joven marroquí al ser preguntada si cree que el feminismo y el islam son compatibles.

"Es que el feminismo, tal y como lo representan algunas feministas, incluso no es tanto a favor de la mujer. Es más bien a favor de la industrialización o la inclusión de la mujer en la industria", asegura la usuaria de esta red social, añadiendo que "lo que hace el islam, los derechos de la mujer, la protección de la mujer, eso sí que es islam".

"De hecho el islam defiende la educación de todos los creyentes, mujeres y hombres, pero hay muchos países que las mujeres no van a la escuela y eso no es por religión, eso es por motivos políticos, culturales, o lo que tú quieras, pero no es islam", añade.

Ante la reacción del entrevistador, afirmó que "lo que es tildado como tradición o cultura, vende. Pero eso no significa que sea la verdad que representa al islam. De hecho hay mujeres que han pasado por la historia de la humanidad musulmanas que han aportado muchísimo a la historia del islam. Por ejemplo, la primera universidad fue fundada por una mujer en Marruecos y es una mujer musulmana". explicó.