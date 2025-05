Alejandro González Iñárritu, director de 'El renacido', sobre su película con Tom Cruise: "Es una comedia salvaje de proporciones catastróficas"

Todavía era yo un jovenzuelo cuando se estrenó Amores Perros, una película, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, que en el año 2000 nos dejó a todos los que la vimos sorprendidos por su dureza y por la manera de entrelazar 3 historias distintas, más aún si cabe cuando nos enteramos que suponía el debut del director en el mundo de los largometrajes.

A esta joya del celuloide le siguieron otras no menos sorprendentes, como 21 gramos, Babel, Biutiful, protagonizada por Javier Bardem y las más reciente y premiadas Birdman y El renacido, siendo esta última con la que Leonardo DiCaprio conseguiría al fin su ansiado y bien merecido Oscar a Mejor actor.

'Judy', por ahora

Pero ahora González Iñárritu está trabajando con un nuevo actor de renombre, como ya sabíamos, un Tom Cruise que está a escasos días de estrenar la última de su saga de acción por antonomasia, Misión: Imposible - Sentencia Final, y del que el director ha asegurado a Deadline que es una persona muy divertida y comprometida con todo lo que hace.

Rodada en Londres y aún sin título definitivo, aunque se conoce provisionalmente como Judy, la película ha finalizado ya su fase de rodaje y se encuentra ahora en proceso de montaje. Su estreno en salas está previsto para el 2 de octubre de 2026, con Warner Bros. a los mandos de la distribución. En el reparto acompañan a Cruise nombres como Sandra Hüller, Jesse Plemons y Riz Ahmed.

Todo son alabanzas hacia Tom

Lejos de lo que podría pensarse por tratarse de una colaboración con Cruise, Iñárritu ha querido dejar claro que no se trata de una cinta de acción al uso. "Es una comedia brutal sobre la naturaleza humana. Es aterradora y divertida. Tom me hacía reír todos los días. Tiene un rango interpretativo que me ha impresionado profundamente", ha declarado el cineasta durante el Festival de Cannes, donde celebra el 25 aniversario de Amores Perros.

A pesar del secretismo que rodea el argumento, el director ha revelado que el filme no gira en torno a un salvador del mundo, como se ha rumoreado, sino que se trata de una historia impulsada por los personajes, con Cruise como eje central. "Es una experiencia increíble trabajar con él. Tiene una entrega absoluta, una pasión increíble. Nunca he hecho nada parecido", ha afirmado Iñárritu.