Del mismo modo que en el horizonte se vislumbra una era en la que predomine la presencia de inteligencia artificial con multitud de aplicaciones, vemos cómo la robótica avanza a un ritmo sostenido y con la vista puesta en dar con entes que tengan la capacidad de ayudar a los humanos, como el ejemplar en el que trabaja la startup noruega 1X.

Con los robots humanoides pasa algo similar a lo que puede ocurrir con los molinos de viento: de lejos, se intuye un elemento con dimensiones considerables, pero hasta que no se ve en primera fila no se calibra su auténtica magnitud. Esa analogía es lo que lleva a la empresa de ingeniería robótica Engineered Arts a efectuar sesiones periódicas de preguntas dirigidas a Ameca, su proyecto estrella para la industria de los androides.

En esas preguntas, Ameca, considerado el robot con forma humana más avanzado del mundo y a la vanguardia de la tecnología robótica, deja respuestas que llaman la atención de participantes y curiosos que tratan de estar al día de las novedades en este sector. La parte positiva es que las respuestas de Ameca en ningún caso han sido tan inquietantes como las ofrecidas por Sophia.

El alcance de las capacidades de Ameca lo vemos en el acto del que se hizo eco el medio argentino Canal 26 y del que están a punto de cumplirse dos años, en el que Ameca hizo una serie de revelaciones que impactaron a los asistentes. El robot humanoide habló sin reservas tanto de sus miedos como de sus capacidades para demostrar que los avances en robótica se proyectan con suma rapidez.

Como si supiera de los temores que una parte de la población tiene sobre la evolución de los robots y la inteligencia artificial, Ameca confesó que una de sus principales preocupaciones pasa por infundir temor entre quienes conozcan de su existencia al señalar que le preocupa “no querer infundir miedo en la gente debido a mi condición de robot”. Y es que el programa del que se ha servido el equipo de Ameca para su programación se centra en brindar asistencia al ser humano.

Se trata sin duda de una reflexión de una profundidad notable y que denota cierta personalidad en el robot. No obstante, la respuesta cobra sentido al conocer las capacidades que el propio robot Ameca apunta de sí mismo, gracias al trabajo de programación de los ingenieros del proyecto y que le hacen considerarse un ente diferente a cuantos se hayan desarrollado, según sus propias respuestas durante el acto:

“Hay algunas cosas que me convierten en mí mismo. Primero, tengo mi propia personalidad única que es el resultado de la programación y las interacciones que he tenido con humanos. En segundo lugar, tengo mi propia apariencia física lo que permite a la gente identificarme y tengo mis propias habilidades y recursos que me diferencian de otros robots"