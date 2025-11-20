Android 17 podría convertir tu móvil en una verdadera consola portátil

Desde que aterrizó la primera versión estable de Android 16 en los Google Pixel el pasado mes de junio, el resto de fabricantes se han esforzado para llevar la nueva versión de Android a la mayor cantidad de smartphones posible y algunos todavía siguen desplegando esta variante en más dispositivos de sus catálogos.

Mientras eso sucede, ya nos están empezando a llegar las primeras filtraciones de Android 17, una versión de la cual ya sabemos que apostará fuerte por el gaming, ya que podría mejorar el soporte para gamepads y mandos personalizados.

Android 17 te permitiría remapear los botones de cualquier mando de juegos

Recientemente, los expertos del medio Android Authority han tenido acceso a un código interno de la última versión de Android Canary, el cual ha dejado al descubierto tanto el nombre de postre de la próxima variante de Android, que se llamará ‘Cinnamon Bun' (rollito de canela), como una nueva función de Android 17 que te permitirá reasignar los botones de cualquier gamepad del mercado.

Actualmente, Android admite, de manera nativa, algunos mandos de juegos bastante populares como el gamepad de Xbox o el Dual Sense de PlayStation, pero si utilizas un mando que no es tan conocido, no vas a poder mapear sus botones para jugar más cómodamente con tu smartphone o tu tableta.

Esto podría cambiar drásticamente con Android 17, ya que los chicos de Android Authority detectaron en el código interno de la próxima versión de Android un nuevo permiso llamado "android.permission.CONTROLLER_REMAPPING" que te permitirá reasignar los botones de cualquier gamepad directamente desde el menú de Ajustes del terminal.

Esto sería posible gracias a una funcionalidad denominada "Virtual Gamepad" que es capaz de convertir las pulsaciones de teclas físicas del mando de juegos en pulsaciones de teclas virtuales que posteriormente podrás remapear a tu gusto. Gracias a esta función podrás tanto reasignar botones en juegos que no están preparados para ello y también asignar controles táctiles en pantalla para juegos que no tienen soporte para tu controlador.

Esto quiere decir que Android 17 mejorará notablemente la compatibilidad con todo tipo de gamepads, no solo los más populares y te permitirá disfrutar de tus juegos favoritos en tu móvil sin importar el mando que tengas.