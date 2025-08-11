Apple ya colabora con WhatsApp, Amazon y otras apps para que sean compatibles con la nueva Siri

Una de las grandes novedades de la nueva Siri será App Intents, un sistema con el que el asistente podrá conectarse de forma más profunda con las aplicaciones para realizar acciones mucho más concretas. Esta y otras funciones siguen previstas para la primavera, como parte de iOS 26, por lo que los desarrolladores ya deberían ir preparándose mientras integran Liquid Glass, el nuevo diseño del sistema.

El problema no parece estar en los desarrolladores indie, que probablemente incluyan soporte para App Intents sin demasiada demora, sino en las aplicaciones más populares y utilizadas, como WhatsApp o Temu. Por ello, Apple está colaborando con grandes empresas para asegurarse de que estas apps sean compatibles desde el primer día.

WhatsApp, Threads, Temu, Uber o Amazon

Tal y como ha indicado Mark Gurman en la última entrega de su boletín semanalPower On, Apple estaría trabajando con las compañías detrás de algunas de las aplicaciones más populares para que sean compatibles con la nueva Siri. Un movimiento muy inteligente, ya que, si Siri se renueva pero no funciona con las apps que más usamos, la mejora perdería gran parte de su atractivo.

Según Gurman, las aplicaciones que Apple quiere integrar con App Intents incluyen Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, Facebook, YouTube y WhatsApp. Además, también habría algunos juegos en la lista, junto con las propias apps de Apple como Notas, Calendario y más.

La integración profunda con las aplicaciones forma parte de la ambiciosa renovación de Siri, que se espera para la primavera de 2026 como parte de iOS 26.4. De hecho, el propio jefe de software, Craig Federighi, aseguró recientemente que esta actualización será “mucho más grande” de lo que habían previsto inicialmente.

La nueva Siri también podrá leer lo que aparece en pantalla para entender el contexto y acceder a datos personales más específicos, con el objetivo de realizar tareas mucho más precisas. Todo ello la convertirá en un asistente más personal que, junto a su integración con GPT-5, podría ser la Siri que los usuarios llevan años esperando.