Apple trabaja en un nuevo y avanzado modo de voz para usar el iPhone sin manos con Siri

Apple sigue trabajando para que Siri sea más útil que nunca, y parece que su gran cambio llegará en primavera de 2026. Según Mark Gurman, la compañía planea lanzar la función App Intents, que permitirá a Siri ejecutar acciones dentro de las apps, junto a las esperadas funciones que fueron retrasadas el pasado mes de marzo.

En un principio, estas funciones estaban previstas para el ciclo de iOS 18, pero los retrasos técnicos obligaron a posponerlas. Ahora, Apple apunta a que debutarán con iOS 26.4, en una actualización que llegará con mejoras profundas en la infraestructura de Siri y con una gran campaña de promoción.

De hecho, el propio Tim Cook, en la pasada presentación de los resultados financieros de la compañía, comentó que estaban haciendo progresos muy buenos en ellas y que llegarían el año que viene. Por otro lado, en una reunión interna dijo a los empleados que Apple entrará en el sector del mismo modo que entró en los smartphone, las tablets o los relojes.

Siri y App Intents: el gran salto pendiente

En la WWDC 2024, Apple prometió una Siri capaz de “hacer cosas por ti”, ejecutando acciones dentro de las aplicaciones. Aunque cumplir esa promesa no ha sido fácil, Gurman asegura que el desarrollo avanza. No obstante, dentro de Apple persisten dudas sobre su precisión y compatibilidad con un número suficiente de apps.

La preocupación es mayor en áreas sensibles como salud o banca, donde un error no es aceptable. Por eso, Apple estaría probando la función con grandes empresas antes del lanzamiento, para garantizar que todo funcione como debe y que Siri actúe con la precisión que los usuarios esperan.

Eso sí, App Intents no llegaría a todas las apps desde el primer día. La compañía incluso baraja limitar drásticamente lo que Siri pueda hacer en categorías críticas o directamente excluirlas, al menos en sus primeras versiones, para evitar riesgos que puedan dañar la confianza del usuario. Además, hay que tener en cuenta que serán las aplicaciones las que tendrán que integrar esta nueva API.

Por último, se baraja la opción de que el asistente tenga un nuevo modo de voz para controlar el iPhone, algo que se conseguiría gracias a la integración de Siri con las apps gracias a App Intents. Todavía quedan unos meses para ver a Apple en el sector de la IA, así que mientras tanto, tendremos que disfrutar del nuevo diseño Liquid Glass que llegará en iOS 26 o de la presentación de la serie iPhone 17, que podría ser el próximo 9 de septiembre.