Apple estaría planeando una subida de precio para la serie iPhone 17

Apple planea una subida de precios en la serie iPhone 17 por primera vez en muchos años. Según informa The Wall Street Journal, la compañía justificaría esta subida por los cambios que veremos en los nuevos modelos, como las funciones de iOS 19 o el diseño renovado del módulo de cámara de los iPhone 17 Pro, en lugar de achacarlo a los aranceles entre Estados Unidos y China.

A pesar de que recientemente Estados Unidos y China acordaron la suspensión temporal de la mayoría de los aranceles, persiste un arancel del 20% sobre productos chinos, incluidos los teléfonos inteligentes. Aunque Apple ha intentado mitigar el impacto trasladando parte de su producción a India, parece que estos esfuerzos no han sido suficientes.

¿Una subida de precios inevitable?

Aunque todavía no hay nada confirmado, el WSJ indica que la decisión oficial no se tomará hasta septiembre, cuando se lancen los iPhone 17 y 17 Pro. Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de Apple es evitar que la subida de precios se perciba como consecuencia directa de los aranceles.

Según fuentes cercanas a la cadena de suministro, Apple podría enfrentar dificultades para compensar los costes arancelarios de China, algo que no se resolvería solo con el ahorro en proveedores. Además, los ejecutivos de la compañía estarían reacios a vincular el aumento de precios con los aranceles, dado que se filtró que Amazon podría adoptar una estrategia similar, algo que la Casa Blanca consideró un posible acto hostil.

Para mitigar el impacto de los aranceles en los beneficios, Apple podría verse obligada a subir los precios de los iPhone 17. No obstante, necesitaría encontrar razones más allá de las tarifas para justificar este aumento. Aunque no se han confirmado, las filtraciones apuntan a posibles cambios de diseño que podrían servir de justificación.

Apple ya ha tomado medidas para evitar que la subida de precios sea demasiado significativa. Durante la presentación de los resultados financieros del último trimestre de 2025, Tim Cook, CEO de Apple, mencionó que gran parte de los iPhone enviados a Estados Unidos se fabrican en India en lugar de China. Sin embargo, los modelos Pro y Pro Maxsiguen fabricándose en China, debido a que la infraestructura y capacidades técnicas de la India aún no son suficientes para producir estos dispositivos de alta gama.

Esta subida de precios afectaría al mercado estadounidense, aunque aún no está claro si se aplicará en otros mercados, como el europeo. Sin embargo, es poco probable que se traslade a Europa, ya que no existen problemas comerciales entre Europa y China. No obstante, la situación podría cambiar, ya que ha habido varias modificaciones desde el primer anuncio de los aranceles.