Apple Intelligence tiene una función oculta que no podrás parar de usar cuando la pruebes

Apple Intelligence llegó el mes pasado en español junto con la versión final de iOS 18.4. Y, siendo sincero, he probado a fondo todas sus funciones para familiarizarme con ellas, pero no las uso todas en mi rutina diaria. Esto ha hecho que me pierda usos secundarios de las mismas, ya que su función principal no se adaptaba a mis necesidades. Afortunadamente, un nuevo anuncio de Apple me ha permitido darme cuenta de ello.

A un mes de la presentación de iOS 19, es un buen momento para hablar de la IA de Apple, ya que, en cuanto se lance la primera beta, perderemos algo de perspectiva sobre las funciones anteriores. Aunque la competencia va por delante en este aspecto, lo cierto es que Apple Intelligence cuenta con grandes funcionalidades, tanto principales como secundarias.

Las Herramientas de escritura no solo sirven para trabajar con textos

En el anuncio lanzado por Apple, donde se muestran las funciones de Apple Intelligence, se puede ver que se hace uso de las Herramientas de escritura para algo más que corregir textos. El uso del vídeo me hizo pensar en mis propios ejemplos: crear recetas en la app Notas con ChatGPT. El chatbot de OpenAI no solo se integra con Siri, sino también con las Herramientas de escritura, por lo que puedes pedirle cualquier cosa desde ahí.

Para hacerlo, solo tendrás que abrir una nueva nota, invocar las herramientas con el botón de la parte inferior que tiene un lápiz y el símbolo de Apple Intelligence, y, al tocar en el campo donde se puede introducir texto, pedirle la receta que quieras. En mi caso, la primera vez que lo probé, le pedí una receta para la V60 que convertí en una tabla gracias al uso principal de las Herramientas de escritura.

Con Apple Intelligence puedes crear recetas de forma fácil Fran Besora

Esto nos demuestra que podemos usar Apple Intelligence para mucho más de lo que se pensaba inicialmente. No en todos los casos, pero sí en algunos. Como con Visual Intelligence, una función de la cámara con la que podemos obtener información del mundo real gracias a ChatGPT y pedirle cosas como cómo aprovechar los alimentos que nos quedan en la nevera.

En el vídeo compartido por Apple, también podemos ver otras funciones como Limpiar, que permite borrar elementos de las fotos, o Genmoji, que sirve para crear emojis a partir de una descripción. Sin duda, Apple Intelligence tiene grandes funciones, y se esperan más en iOS 19, como la posible integración de Google Gemini con el iPhone.