Apple se lanza a la batalla por el hogar: cámaras, timbres y mucho más en camino

Apple tendría un plan muy ambicioso para entrar en nuestros hogares que daría comienzo en 2026, con el lanzamiento del HomePod con pantalla, al que todos conocemos como HomePad. Este dispositivo fue retrasado por culpa del retraso de las funciones de Siri, que iban a llegar el año pasado. Pero ese no es el único dispositivo en el que trabajaría la compañía, ya que también tendría planeado lanzar una cámara de seguridad o un timbre.

Siri iba a ser la gran protagonista del dispositivo gracias a App Intents, una de sus nuevas funciones que permitirá realizar tareas más concretas con las aplicaciones, vamos, lo que se espera de un asistente. Sin embargo, lanzar un dispositivo sin su función principal, no hubiera sido la mejor opción para la compañía. Si este dispositivo existe de verdad, la decisión correcta era esperar.

Apple contra el mundo: su plan es competir con Amazon y Google

El nuevo hub para el hogar de Apple contará con una pantalla de 7 pulgadas, altavoz integrado y un diseño similar al Google Nest Hub, con marcos finos en negro o blanco, esquinas redondeadas y una base semiesférica. Funcionará con un nuevo sistema con nombre en clave Charismatic, pensado para varios usuarios, con widgets, apps nativas y una interfaz centrada en Siri.

Incluirá cámara frontal para reconocer al usuario y mostrar contenido personalizado, sin App Store pero con apps como Calendario, Música o Notas. Siri será el eje central, potenciado por modelos de lenguaje para ofrecer respuestas más ricas y personalizadas, con lanzamiento previsto para primavera y posible integración con tecnología de OpenAI o Anthropic.

Apple también planea expandirse en el sector de la seguridad doméstica con una nueva gama de cámaras inteligentes y productos para el hogar. Entre ellos destaca un modelo con batería recargable capaz de durar entre varios meses y un año por carga, con reconocimiento facial y sensores infrarrojos para identificar a las personas.

Por otro lado, la compañía busca que estas cámaras se integren en la automatización del hogar, como apagar luces cuando alguien salga de una habitación o reproducir música favorita de un miembro de la familia. Este proyecto formará parte de una nueva línea de hardware y software para competir con Ring de Amazon y Nest de Google.

Por último, la compañía también desarrolla un timbre inteligente con Face ID, pensado para integrarse en este ecosistema. Este dispositivo, junto al resto de la línea, competirá directamente con soluciones como Ring de Amazon y Nest de Google, ofreciendo funciones avanzadas de seguridad y domótica bajo el ecosistema de Apple.

Y, en el centro de todo, estaría Siri, que contará con una versión potenciada por modelos de lenguaje capaces de usar datos personales para ofrecer respuestas más útiles y contextualizadas. Esta nueva Siri tendrá un diseño visual renovado e interactivo, integrándose por completo con el sistema Charismatic, las funciones del hub y con un nuevo aspecto con el look del Finder del Mac.