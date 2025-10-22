Apple prepara el iPad más grande de su historia: 18 pulgadas, diseño plegable y un precio al alcance de muy pocos

Todo apunta a que Apple lanzará su iPhone plegable el año que viene, el cual finalmente no sería tan caro gracias a que la bisagra ha resultado más económica de producir. Sin embargo, la compañía parece querer consolidarse dentro del mercado de los plegables y planea lanzar también un iPad plegable de 18 pulgadas en un futuro más lejano.

Este dispositivo estuvo entre los candidatos a ser el primer modelo plegable que lanzaría Apple, pero finalmente el iPhone fue la primera elección de la compañía. Todo parecía indicar que se presentaría en 2028, aunque durante su desarrollo habrían surgido problemas que habrían provocado el retraso del dispositivo hasta 2029.

El iPhone no sería el único dispositivo plegable que lanzaría Apple al mercado

El problema principal es también uno de los aspectos más importantes de este iPad: su pantalla. Según informa el medio especializado en Apple, MacRumors, tendría una diagonal de 18 pulgadas, lo que dificultaría su capacidad para plegarse, tanto si se opta por un diseño tipo libro como tipo concha. Otro de los inconvenientes es que producir una pantalla tan grande es caro. Y mucho, de hecho.

Esto es algo que ya podemos ver actualmente en la gama iPad que vende la compañía. El iPad Pro con chip M5, lanzado recientemente, pese a haber bajado de precio, cuesta 1.449 euros en su versión de 13 pulgadas. Un modelo de hasta 18 pulgadas podría llegar a costar alrededor de 3.900 euros, según los rumores que circulan actualmente.

Hay que tener en cuenta que el iPad plegable es, por ahora, una simple especulación. También se ha llegado a hablar de un Mac del mismo tipo, aunque parece que esa idea quedó en nada. La primera prueba de fuego será el iPhone plegable, que podría llegar tan pronto como en septiembre del año que viene. Un dispositivo que destacará por diferenciarse de la competencia, así que veremos si Apple consigue hacer un buen papel.

Si algo ha dejado claro Apple en los últimos años es que no le gusta correr. Prefiere llegar más tarde, pero con un producto pulido, estable y con sentido. Si el iPhone plegable marca el camino, el iPad de 18 pulgadas podría convertirse en la siguiente gran revolución de la compañía. Solo queda esperar.