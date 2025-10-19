iPad Pro (M5) vs iPad Pro (M4): comparativa con todas sus diferencias de hardware, especificaciones técnicas y precios

Apple ya ha presentado su nueva generación de productos iPad Pro junto al anuncio oficial del chip M5 de Apple Silicon y del nuevo MacBook Pro con pantalla de 14 pulgadas. El procesador de los nuevos equipos de Apple trae grandes novedades y está especialmente diseñado para potenciar las funciones de inteligencia artificial de Apple Intelligence.

La firma California ha presentado dos modelos de iPad Pro con pantalla OLED de 11 pulgadas y de 13 pulgadas, con un bestial chip M5 que viene acompañado por diferentes versiones de entre 8 GB y 16 GB de memoria RAM. ¿Cuáles son las diferencias entre el iPad Pro con chip M4 y el iPad Pro con chip M5 presentado en 2025? Te lo contamos en esta comparativa.

Comparativa iPad Pro M4 vs iPad Pro M5: principales diferencias

Estamos ante dos formatos de tablet con muchas similitudes. No ha sido el mayor salto generacional del iPad de Apple. Ahora bien, hay algunas diferencias que merece la pena destacar.

En primer lugar, en el campo de procesadores es donde más diferencias encontramos en la comparativa entre el iPad Pro con chip M4 y el iPad Pro con chip M5 presentado en 2025. El chip M5 está especialmente diseñado para ofrecer un rendimiento más elevado en tareas de inteligencia artificial.

Su GPU es hasta cuatro veces más rápida con respecto al chip M4 de la generación previa. Adicionalmente, cada uno de los núcleos de la GPU del chip M5 incluye un nuevo acelerador neural que contribuye a ofrecer hasta un 45 % más de potencia gráfica que el chip M4.

Pero, ojo, los dos procesadores tienen la misma cantidad de núcleos y un rendimiento general muy equitativo.

Nuevo iPad Pro M5 Apple

Por otra parte, en el apartado de conectividad, tenemos un nuevo chip, C1X en el iPad Pro M5 para aumentar la velocidad de la conexión móvil. Este módem solo está disponible en los modelos Wi-Fi + Celular. Las nuevas tablets de Apple también llegan con un chip N1 diseñado para mejorar la conectividad inalámbrica.

Estos dos chips facilitan el soporte para Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, además de incrementar la velocidad de transferencia de datos de funciones como AirDrop o Punto de acceso personal.

Finalmente, otra de las grandes novedades del iPad Pro M5 que no podemos encontrar en el iPad Pro M4 reside en su carga rápida. El modelo de última generación cuenta con soporte para carga rápida de 60 W para cargar hasta un 50 % de batería en solo 35 minutos.

Especificaciones técnicas

A continuación, te dejamos con una tabla de especificaciones técnicas que te ayudará a comprender mejor todas las diferencias de esta comparativa analizando el hardware de las dos últimas generaciones de iPad Pro.

iPad Pro (M5) iPad Pro (M4) Tamaños de pantalla Pantalla Ultra Retina XDR OLED de 11 pulgadas

Pantalla Ultra Retina XDR OLED de 13 pulgadas Pantalla Ultra Retina XDR OLED de 11 pulgadas

Pantalla Ultra Retina XDR OLED de 13 pulgadas Dimensiones 11": 24,97 x 17,75 x 0,53 cm

13": 28,16 x 21,55 x 0,51 cm 11": 24,97 x 17,75 x 0,53 cm

13": 28,16 x 21,55 x 0,51 cm Peso 11": 444 g

13": 579 g 11": 444 g

13": 579 g Colores Negro espacial y Plata Negro espacial y Plata Tecnologías de pantalla Promotion, True Tone, Gama cromática amplia (P3), Laminación integral, Película antirreflectante Promotion, True Tone, Gama cromática amplia (P3), Laminación integral, Película antirreflectante Brillo máximo 1.000 nits (1.600 nits en HDR) 1.000 nits (1.600 nits en HDR) Resolución 11": 2.388 x 1.668 a 264 p/p

13": 2.752 x 2.064 a 264 p/p 11": 2.420 x 1.668 a 264 p/p

13": 2.752 x 2.064 a 264 p/p Procesador Chip M5 Chip M4 RAM 12 GB y 16 GB (1 TB y 2 TB) 8 GB y 16 GB (1 TB y 2 TB) Sistema operativo iPadOS 26 iPadOS 17 Almacenamiento 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB Cámara trasera Gran angular de 12 Mpx Gran angular de 12 Mpx Cámara delantera Ultra gran angular de 12 Mpx Ultra gran angular de 12 Mpx Audio 4 altavoces estéreo en horizontal 4 altavoces estéreo en horizontal Batería Hasta 10 horas de navegación por internet Hasta 10 horas de navegación por internet Sensores principales Face ID Face ID Apple Pencil Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C) Apple Pencil Pro y Apple Pencil (USB-C) Smart Connector Sí Sí Teclado Magic Keyboard para iPad Pro Magic Keyboard para iPad Pro Precio de salida 11": 1.099 euros

13": 1.449 euros 11": 1.199 euros

13": 1.549 euros

Estas son todas las diferencias existentes entre los dos modelos de iPad Pro de las últimas generaciones. Recuerda que existen dos versiones en formato de 11 pulgadas y de 13 pulgadas. Los nuevos iPad Pro con chip M5 aterrizarán en el mercado el día 22 de septiembre de 2025 por un precio de salida de 1.099 euros. Por su parte, las tablets de la anterior generación de Apple con chip M4 han rebajado un poco su precio en Amazon y están disponibles desde 989 euros.