Apple y el Real Madrid anuncian un documental inmersivo para el Apple Vision Pro

El proyecto conjunto entre Apple y el Real Madrid marcará un antes y un después en cómo se vive el fútbol desde casa. Eddy Cue, vicepresidente de servicios de la compañía, ha venido a Madrid para presentar una experiencia inmersiva creada específicamente para el Apple Vision Pro, un formato que quiere llevar el Bernabéu a cientos de aficionados.

La compañía ha aprovechado también el 40 aniversario de Apple en España para reforzar su conexión con nuestro país con la celebración de El Encuentro, un concierto gratuito en el que han participado Amaia, Dellafuente, Israel Fernández y Yerai Cortés. Y la colaboración con el Real Madrid podría ser la señal definitiva de la llegada del ordenador espacial a España.

El Santiago Bernabéu en nuestro salón

Apple y el Real Madrid quieren llevar el Bernabéu al Vision Pro Real Madrid

El documental inmersivo grabado para Apple Vision Pro permitirá al aficionado sentir el estadio desde dentro, con una proximidad que no ofrece la retransmisión tradicional. Las imágenes se han capturado con decenas de cámaras colocadas en puntos estratégicos del Santiago Bernabéu para reproducir la atmósfera del partido con una precisión milimétrica.

Eddy Cue ha explicado a GQ Spain durante su visita que la intención es que cualquier seguidor pueda sentir la emoción del fútbol como si estuviera sentado en el propio estadio. El Apple Vision Pro aprovecha esa mezcla de vídeo inmersivo y realidad mixta para ofrecer planos únicos: el túnel de vestuarios, césped, gradas y el propio partido desde perspectivas inéditas.

El Real Madrid considera este proyecto una extensión del concepto Bernabéu Infinito. El estadio deja de ser un espacio físico y se convierte en un punto de encuentro global al que cualquier persona puede acceder desde casa. La tecnología de Apple actúa como puente para conectar a millones de seguidores mientras el club abre una nueva etapa digital.

El contenido se centra en un partido entre el Real Madrid y la Juventus, grabado con un despliegue técnico pensado exclusivamente para este formato inmersivo. Este documental especial llegará en 2026, coincidiendo con la nueva etapa digital del club y con la ambición de Apple por ofrecer experiencias que solo pueden vivirse con Apple Vision Pro.

El futuro lanzamiento de este partido para el Apple Vision Pro no es solo la demostración de que Apple está muy centrada en el contenido deportivo, ya que recientemente ha lanzado la app Apple Sports en España y otros países europeos o se ha hecho con los derechos de la Fórmula 1 en Estados Unidos, sino que podría estar sugiriendo el lanzamiento del dispositivo en nuestro país en un futuro no muy lejano.