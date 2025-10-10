Apple se reestructura ante la salida de un alto ejecutivo y el lanzamiento de uno de sus servicios más ambiciosos

Jeff Williams, actual jefe de operaciones de Apple, dejará su puesto a finales de año tras décadas en la compañía y varios años al frente del Apple Watch y otras divisiones clave. Con su inminente marcha, Apple ha comenzado una serie de cambios internos, entre ellos la reubicación del área de salud y fitness, que pasará a formar parte de la división de Servicios.

Este no será el único cambio dentro de la compañía, ya que Apple se estaría preparando para lo que viene: un nuevo servicio en el que la app Salud jugará un papel protagonista. Además, John Ternus, actual vicepresidente de hardware y posible sucesor de Tim Cook, asumirá nuevas responsabilidades dentro de la organización.

Las responsabilidades del jefe de operaciones de Apple se repartirán

Según informa Mark Gurman desde Bloomberg, la división de salud y forma física quedará bajo la supervisión de Eddy Cue, responsable de Servicios, una de las áreas que más ha crecido en los últimos años y que podría seguir haciéndolo si se confirma el acuerdo para retransmitir la Fórmula 1 en exclusiva a través de Apple TV+.

Por otro lado, tanto el Apple Watch como watchOS pasarán a manos de otros vicepresidentes de peso. En el caso del sistema operativo, Craig Federighi —vicepresidente de software y encargado de la futura renovación de Siri— tomará las riendas.

John Ternus, vicepresidente senior de hardware, será quien lidere directamente el desarrollo del Apple Watch, un producto con mucho futuro por delante. Bajo su dirección ya han llegado dispositivos como el iPhone Air, y en los próximos años podría supervisar el lanzamiento del iPhone plegable y el modelo conmemorativo del 20 aniversario.

Por último, el informe señala que el cambio en la división de salud y forma física estaría relacionado con el futuro lanzamiento de un nuevo servicio de suscripción llamado Health+, integrado en la app Salud. Este servicio, potenciado por Inteligencia Artificial, funcionaría como un entrenador personal digital y podría debutar en la primavera de 2026.