Así funciona la nueva IA de Google que puede conseguirte una mesa en cualquier restaurante

Seguramente a todo el mundo alguna vez le haya costado llamar a algún restaurante para reservar mesa o elegir la especialidad del establecimiento. Ya sea con tu familia, amigos o pareja, discutís o echáis a suertes quién se armará de valor para tomar esas, casi siempre, difíciles decisiones. Para ello, Google quiere facilitar un poco las cosas, ya que ha comenzado a implementar una nueva función para que esto no sea tan tedioso.

Google AI Mode está incorporando una llamativa función en Labs de forma generalizada. En un futuro próximo, todos los usuarios podrán pedirle a AI Mode que encuentre restaurantes que cumplan los criterios seleccionados por el usuario y realice la reserva, sin necesidad de registros ni versiones beta.

El Modo IA ha estado en funcionamiento de forma experimental, en el que el buscador podía encontrar citas para distintos servicios o entradas para eventos. Google ha anunciado que su versión para realizar reservas en restaurantes finalizará su fase de pruebas y estará disponible para todo el mundo a partir de la próxima semana.

Unos sencillos pasos con los que facilitar el proceso de reserva

Puedes conseguir reserva para un restaurante específico usando el Modo IA indicándole cuál es ("consígueme una mesa para tres a las 14:00 en Casa Mama el sábado"). También podrá encontrar un establecimiento con características concretas ("busca un restaurante con opción vegana que abra los martes por la noche").

En un segundo plano, Google busca lo que necesitas en varios servicios de reservas y muestra aquellos resultados que coinciden con las pautas marcadas. Cuando todo esté listo, el Modo IA te llevará directamente a la página de reservas para confirmar en unos sencillos pasos.

Google ha anunciado que sigue evolucionando para llevar el Modo IA a un mayor abanico de servicios de reserva. Su siguiente objetivo serán los hoteles y los vuelos, aunque también compartieron que, por el momento, no existe un cronograma establecido para esas actualizaciones.