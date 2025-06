Bill Gates no quiere dar dinero a sus hijos: "Creo que no les haces ningún favor"

Las herencias millonarias de padres a hijos generan un debate con muchas aristas y en el que es complicado encontrar un consenso. Sin embargo, entre las figuras más destacadas del ámbito tecnológico de las últimas décadas se está afianzando cada vez más la idea por parte de los progenitores de limitar el dinero que reciban sus hijos en el momento en que el referente familiar deje de estar con ellos.

La idea se respalda en el hecho de fomentar el mérito frente al privilegio. Con ello, los padres buscan incentivar el desarrollo personal de sus vástagos. La esposa del difunto Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, reconoció en una entrevista en The New York Times que la herencia que recibió del fundador de Apple, estimada en 7.000 millones de dólares, no pasará a sus hijos sino que irá destinada a obras filantrópicas, y en la misma línea se ha pronunciado recientemente el magnate cofundador de Microsoft, Bill Gates.

Los hijos deben hacer su propio camino, según Gates

Desde que diera un paso a un lado para dejar la dirección ejecutiva de Microsoft allá por el año 2000, Gates ha centrado su labor en la Fundación Gates. Se trata de una organización sin ánimo de lucro que fundó con su exesposa Melinda Gates. Desde ella, tratan de promover iniciativas solidarias que trabaja en financiar proyectos de investigación para avanzar en el tratamiento de enfermedades como la malaria y también desde ella busca centrar esfuerzos en la lucha contra el cambio climático.

La vertiente filantrópica de Bill Gates le ha llevado a tomar una decisión, y es que en los próximos veinte años destinará su fortuna a obras sociales, con lo que la herencia que recibirán sus hijos quedará limitada al 1% de su riqueza. Esto lo reconoció el propio Bill Gates en la entrevista que ofreció a Raj Shamani, director y presentador del podcast “Averiguando con Raj Shamani”, en el que Gates expuso su visión de lo que debe suponer su dinero para sus hijos y para el mundo.

Y es que Bill Gates no ve su riqueza o la compañía que fundó con idea de que hubiera un ordenador en cada escritorio como una protección para sus hijos y su futuro: “Cada uno puede decidir sobre eso. En mi caso, mis hijos recibieron una excelente crianza y educación, pero menos del 1% de la riqueza total porque decidí que no sería un favor para ellos”, afirmó un convencido Bill Gates.

Gates quiere darles a sus hijos la oportunidad de realizar su propia carrera, escoger en qué enfocarse y buscar su propio éxito, pero también quiere ser honesto con ellos a la hora de que no les falte una explicación a la decisión que ha tomado sobre su fortuna y lo que hacer con ella:

“No quiero que mis hijos tengan dudas sobre su apoyo y su amor por ellos. Por eso, creo que es importante explicarles desde el principio la filosofía: el mayor propósito de estos recursos es que regresen a los más necesitados a través de la fundación”

La idea de Bill Gates es firme, como lo es su convicción de tratar de apoyar y respaldar acciones sociales que puedan hacer del mundo un lugar mejor. Habrá quien piense que legar un 1% de una riqueza como la de Gates, estimada por encima de los 100.000 millones de dólares, es una cantidad más que suficiente para unos hijos, pero lo importante de la decisión del magnate estadounidense está más en la enseñanza y el camino que quiere mostrar a sus hijos que en el montante económico que ese tanto por ciento pueda suponer.