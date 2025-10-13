'Los Bridgerton' temporada 4 ya tiene fecha de estreno y confirma que llegará en dos partes en su nuevo tráiler

Han pasado ya más de dos años desde que Netflix estrenó la tercera temporada de Los Bridgerton, y los fans de la saga creada por Shonda Rhimes por fin pueden marcar en el calendario la esperada cita con el siguiente baile de sociedad.

Tras centrarse en los romances de Daphne, Anthony y Colin, la cuarta temporada de la exitosa ficción adaptará la historia de Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, interpretado de nuevo y como no podía ser de otra forma por por Luke Thompson.

Con alma de cuento clásico

Esta nueva entrega se basará en el tercer libro de Julia Quinn, Te doy mi corazón (An Offer from a Gentleman en su versión original), una historia que toma como punto de partida el clásico cuento de Cenicienta. En ella, Benedict se enfrentará al dilema de abandonar su vida despreocupada y artística cuando una misteriosa dama despierte su interés durante un baile de máscaras organizado por su madre, Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Esa dama en cuestión es Sophie Baek, encarnada por Yerin Ha, una joven de origen humilde que vive bajo el peso de los prejuicios sociales y esconde más de un secreto. El propio Luke Thompson ha descrito la trama como "una versión mágica y romántica de los cuentos que escuchábamos de niños", mientras que Yerin Ha señala que su personaje "debe luchar constantemente contra los obstáculos que la sociedad le impone y contra sus propios sentimientos hacia Benedict".

Fecha de estreno de 'Los Bridgerton' temporada 4

Netflix ha confirmado además que Los Bridgertontemporada 4 se estrenará en dos partes: la primera llegará el 29 de enero de 2026, mientras que la segunda se estrenará el 26 de febrero del mismo año. En total, la temporada contará con ocho episodios.

El reparto reunirá a buena parte de los rostros habituales de la serie, como Jonathan Bailey (Anthony), Simone Ashley (Kate), Nicola Coughlan (Penelope), Claudia Jessie (Eloise), Luke Newton (Colin), Golda Rosheuvel (la reina Carlota) o Julie Andrews como la voz de Lady Whistledown. A ellos se sumarán nuevas incorporaciones, entre ellas Victor Alli, Masali Baduza, Katie Leung, Michelle Mao o Isabella Wei.