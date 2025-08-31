'El casoplón', una de las comedias españolas del verano, llega al streaming en solo unos días

En España ya podemos decir que nos hemos especializado, al menos en los últimos años, en dos tipos de películas destinadas al cine: las históricas y las comedias del verano, lo que por supuesto no quita para que haya otras, también patrias, de otros géneros que debamos tener en cuenta, pero desde luego no hacen los mismos números.

Y es que algo tiene que tener para el gran público esas cintas en las que un viaje con la familia se convierte tanto en un infierno como en lo más rocambolesco que le haya pasado nunca a nadie, y aunque no es fácil competir con Santiago Segura y su saga Padre no hay más que uno o contra Ernesto Sevilla y su recién estrenada Sin cobertura, ha habido una que al menos lo ha intentado.

Tratando de encajar

Nos estamos refiriendo a El casoplón, la nueva película de Joaquín Mazón, cineasta detrás de Cuerpo de élite y La vida padre, que tras su paso por los cines aterrizará en streaming el viernes 5 de septiembre en exclusiva en Movistar Plus+. Con esta propuesta, el director vuelve a apostar por una fórmula que combina enredos, un humor accesible y una mirada costumbrista a la vida de barrio, pero trasladada a un escenario tan peculiar como llamativo.

La cinta está protagonizada por Pablo Chiapella, muy popular gracias a sus papeles en Aquí no hay quien viva y La que se avecina, junto a Raquel Guerrero, a quien el público ha podido ver en la serie Machos alfa. Ambos dan vida a Carlos y Toñi, un matrimonio que afronta lo que parece el peor verano de sus vidas: sin vacaciones, atrapados en su sofocante piso y con el aire acondicionado roto. Todo cambia cuando a Carlos le ofrecen un trabajo como jardinero en una lujosa urbanización, donde la familia termina ocupando una de las casas.

A partir de ahí se desencadena una cadena de equívocos y situaciones disparatadas que van desde el choque de clases hasta la necesidad de encajar en un entorno que no les pertenece. El propio Mazón la ha definido como "la combinación de una bonita historia de familia con la locura más divertida que te puede dar un verano diferente y peculiar".

El reparto se completa con la participación de la cantante Edurne, que debuta como actriz interpretándose a sí misma como vecina del residencial, un detalle que suma aún más comicidad a la propuesta.